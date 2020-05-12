Kilis'te bir sokak karantinaya alındı
Kilis'te bir sokak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
|12 Mayıs 2020 09:28
|Yazdır
Kilis'te bir sokak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, merkeze bağlı Güvenli köyündeki bir sokakta Kovid-19 vakaları görüldüğü belirtildi.
İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından sokağın 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, "İlimiz merkezine bağlı Güvenli köyünde Koronavirüs pozitif vakalar tespit edilmiş olup, temaslı sayısının fazla olması nedeniyle Güvenli köyü 21, 23, 25, 26 ve 27 kapı numaralı hanelerin bulunduğu sokağın 11 Mayıs 2020 tarihi saat 19.00 itibariyle 25 Mayıs 2020 tarihi saat 19.00'a kadar karantinaya alınmasına oy birliğiyle karar verildi." ifadesi kullanıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Sağlık Bakanı Koca'dan Hemşireler Günü mesajı
12 Mayıs 2020 11:04
|Emniyet müdür yardımcısı ve komiserin skandal partisinin görüntüleri
12 Mayıs 2020 10:40
|Köpeği tekmelemişti, idari para cezasına çarptırıldı
12 Mayıs 2020 08:58
|İBB'nin ek bütçe isteği reddedildi
12 Mayıs 2020 08:10
|9 ildeki seyahat kısıtlamasının kaldırılmasına dair Genelge
11 Mayıs 2020 23:41
|9 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
11 Mayıs 2020 23:13
|Sümela Manastırı'nda restorasyon yeniden başladı
11 Mayıs 2020 22:02
|TRT gençlerin hayallerini gerçekleştirecek
11 Mayıs 2020 21:23
|İSKİ faturaları 3 ay ertelendi
11 Mayıs 2020 21:19
|Otellere 'izolasyon odası' şartı getirildi
11 Mayıs 2020 21:11