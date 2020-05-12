Yargıtay FETÖ'nün medya ayağı cezalarını karara bağladı
|12 Mayıs 2020 09:48
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Atilla Taş'ın eylemlerinin, "Cumhurbaşkanına hakaret ve Devletin kurum ve organlarını alenen aşağılama" suçunu oluşturduğu belirtildi.
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, söz konusu davaya ilişkin temyiz incelemesini tamamladı. Daire, oy birliğiyle aldığı kararla, sanıklardan H.B.E, C.U., M.Ç., B.K. , B.K., A.K., C.A., D.A., H.G., H.İ.B, H.A., M.S.K., M.E.A., O.U., S.K. ve U.Ş. 'ya "Silahlı terör örgütü üyeliği"nden verilen hapis cezalarını onadı.
Kararda, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan sanıklar A.K. ve H.B.E. hakkında temel ceza belirlenirken, örgütsel konumları ve faaliyetlerinin yoğunluğu nazara alınarak alt sınırdan daha fazla uzaklaşılması gerektiği, ancak aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmadığı kaydedildi.
GAZETECİLİK OLARAK DEĞERLENDİRİLEMEZ
16. Ceza Dairesi, sanıklar A.M., C.A.K., G.F.K., Ü.T., Y.Ç. ve Y.Y'a "Terör örgütü üyeliği"nden verilen hapis cezasını bozdu. Suç vasfında yanılgıya düşüldüğü değerlendirilen kararda, sanıkların eylemlerinin, örgüt üyesi olarak kabul edilmelerine yeterli olmadığı aktarıldı.
Kararda, mesleki faaliyetleri ve bulundukları konumlar ile şahsi niteliklerine dikkat çekilen sanıkların eylemlerinin, gazetecilik faaliyeti kapsamında da değerlendirilmesinin mümkün olmadığı ve bu eylemlerin hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte FETÖ'ye yardım etmek suçunu oluşturduğu vurgulandı.
Osman Özgan
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