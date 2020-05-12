1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yargıtay FETÖ'nün medya ayağı cezalarını karara bağladı

Yargıtay, FETÖ'nün medya ayağına ilişkin davada, B.E, M.Ç ve A.K'nın da aralarında bulunduğu 17 sanığa verilen hapis cezalarını onadı. Yüksek Mahkeme, şarkıcı Atilla Taş'a "örgüte yardım"dan verilen 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasını ise bozdu.
 12 Mayıs 2020 09:48
Yazdır
Yargıtay FETÖ'nün medya ayağı cezalarını karara bağladı


Atilla Taş'ın eylemlerinin, "Cumhurbaşkanına hakaret ve Devletin kurum ve organlarını alenen aşağılama" suçunu oluşturduğu belirtildi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, söz konusu davaya ilişkin temyiz incelemesini tamamladı. Daire, oy birliğiyle aldığı kararla, sanıklardan H.B.E, C.U., M.Ç., B.K. , B.K., A.K., C.A., D.A., H.G., H.İ.B, H.A., M.S.K., M.E.A., O.U., S.K. ve U.Ş. 'ya "Silahlı terör örgütü üyeliği"nden verilen hapis cezalarını onadı.

Kararda, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan sanıklar A.K. ve H.B.E. hakkında temel ceza belirlenirken, örgütsel konumları ve faaliyetlerinin yoğunluğu nazara alınarak alt sınırdan daha fazla uzaklaşılması gerektiği, ancak aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmadığı kaydedildi.

GAZETECİLİK OLARAK DEĞERLENDİRİLEMEZ

16. Ceza Dairesi, sanıklar A.M., C.A.K., G.F.K., Ü.T., Y.Ç. ve Y.Y'a "Terör örgütü üyeliği"nden verilen hapis cezasını bozdu. Suç vasfında yanılgıya düşüldüğü değerlendirilen kararda, sanıkların eylemlerinin, örgüt üyesi olarak kabul edilmelerine yeterli olmadığı aktarıldı.

Kararda, mesleki faaliyetleri ve bulundukları konumlar ile şahsi niteliklerine dikkat çekilen sanıkların eylemlerinin, gazetecilik faaliyeti kapsamında da değerlendirilmesinin mümkün olmadığı ve bu eylemlerin hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte FETÖ'ye yardım etmek suçunu oluşturduğu vurgulandı.

Osman Özgan
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Cezaevine SD kart sokmak suç mu? İşte Yargıtay kararı
12 Mayıs 2020 00:04		 İşçi, razı olmadan maaşı düşürülemez
10 Mayıs 2020 10:17
Yargıtay: Avukatlara posta ile yapılan tebligat yok hükmünde
09 Mayıs 2020 15:03		 Yargıtay televizyon kumandasını silah saydı
09 Mayıs 2020 11:02
Hatıra binaen ilaç yazma, görevi kötüye kullanma suçu oluşturur mu?
08 Mayıs 2020 00:07		 Yargıtay'dan FETÖ kararı: Ankesör kesin delil
07 Mayıs 2020 07:01
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı aday tespiti 12 Mayıs'ta yapılacak
06 Mayıs 2020 12:03		 Gül'ün eski başdanışmanı ve eski büyükelçinin hapis cezasını Yargıtay onadı
06 Mayıs 2020 11:17
Borcunuz olmadığı halde sürekli mesaj mı alıyorsunuz? Yargıtay'dan önemli karar
06 Mayıs 2020 00:15		 Okula telefon getiren öğrenciye atılan tokat pahalıya mal oldu
05 Mayıs 2020 19:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:13 - Bilim Kurulu Üyesi normalleşme için Güney Kore örneğini verdi11:05 - Gram altın 385 lira seviyelerinde11:04 - Sağlık Bakanı Koca'dan Hemşireler Günü mesajı10:55 - 3 milyonu aşkın kredi kartıyla ilk kez online alışveriş yapıldı10:53 - 'Alo 131'e gelen ihbar hemzemin geçitte kazayı önledi10:43 - Bursa'da bir kişi caddede ölü bulundu10:40 - Emniyet müdür yardımcısı ve komiserin skandal partisinin görüntüleri10:36 - Çin'de son 24 saatte sadece bir Kovid-19 vakası görüldü10:35 - Baharın gelmesiyle alerji hastalarında 'Kovid-19' tedirginliği arttı10:24 - Acun Ilıcalı ve ekibi Dominik'ten Türkiye'ye dönüyor... 14 gün KYK yurdunda kalacaklar
10:21 - Toplanan inek sütü miktarı martta arttı10:16 - Borsa, güne yükselişle başladı10:00 - İller arası yer değiştirmeler için MEB'e öneri09:48 - Yargıtay FETÖ'nün medya ayağı cezalarını karara bağladı09:28 - Kilis'te bir sokak karantinaya alındı09:20 - Dolar gerilemeye devam ediyor09:16 - Prof. Tezer: Günde elime 40 kez dezenfektan sıkıyorum09:15 - Teröristler Amanos'a artık sızamıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Asya'da ikinci dalga paniği yaşanıyor
Veliler indirim talep edince, okul yönetiminin kararı sert oldu
3 Ay ertelemeli kredide görülmemiş oran: %0,79
Rotasyona tabi olmamak için aylıksız izin almaya başladılar
Kapsamdan çıkan 3 büyükşehirde sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak
Jandarma'da, Asayiş branşlı olarak alım olmayacak
Acun Ilıcalı ve ekibi Dominik'ten Türkiye'ye dönüyor... 14 gün KYK yurdunda kalacaklar
Emniyet müdür yardımcısı ve komiserin skandal partisinin görüntüleri
Akşener, Sırrı Sürreya Önder'e cevap verdi
Ekonomist Şen: 'Para basarsan enflasyon olur' teorisi tutmuyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yakalanmak 3
a101 4
belirsizlik 1
dürüstlük 1
karabük 5
anneler günü 1
üşümek 2
dış güçler 2
Yüzyüzeyken konuşuruz 2
bizim aile bi 50 kişiyi götürür 1
SON İLANLAR
Acıpayam Belediyesi ABELTAŞ Geçici İşçi Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Gürün Belediyesi 9 İşçi Alacak
Kırklareli Beya Personel Aş. Geçici 15 İşçi Alacak
Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam