1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Baharın gelmesiyle alerji hastalarında 'Kovid-19' tedirginliği arttı

Göğüs Hastalıkları ve Alerji Uzmanı Doç. Dr. Bülent Bozkurt: Havaların ısınmasıyla ortamda daha fazla görülmeye başlayan polen ve akar miktarı alerji şikayetlerini artıracaktır
 12 Mayıs 2020 10:35
Yazdır
Baharın gelmesiyle alerji hastalarında 'Kovid-19' tedirginliği arttı

Lokman Hekim Sağlık Grubu Göğüs Hastalıkları ve Alerji Uzmanı Doç. Dr. Bülent Bozkurt, havaların ısınmasıyla ortamda daha fazla görülmeye başlayan polen ve akarların alerji şikayetlerini artıracağına dikkati çekerek, "Bu dönemde görülen burun, göz ve solunum şikayetleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtileri ile karıştırabilir. Alerjiler tipik olarak burun akıntısı ve burun tıkanıklığı gibi şikayetlere sebep olurken Kovid-19 ve gribal enfeksiyonlarda olduğu gibi ateşe yol açmaz." uyarısında bulundu.

Bozkurt, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının, aralarında alerji hastalarının da bulunduğu birçok hastada kaygılara neden olduğunu bildirdi.

Özellikle havaların ısınmasıyla artan polen ve akar miktarlarının alerjide tipik olarak görülen, burun, göz ve solunum şikayetlerinin ortaya çıkmasına neden olduğunu vurgulayan Bozkurt, hastaların bu bulguları Kovid-19 ile karıştırdığını ifade etti. Bozkurt, "Alerjiler tipik olarak burun akıntısı ve burun tıkanıklığı gibi şikayetlere sebep olurken Kovid-19 ve gribal enfeksiyonlarda olduğu gibi ateşe yol açmazlar. Alerji ve Kovid-19 enfeksiyonlarının bazı belirtileri ortak olsa da aralarında farklar mevcuttur." değerlendirmesinde bulundu.

- Toplumun 4'te 1'inde alerjik nezle görülüyor

Bozkurt, Kovid-19'a maruz kalanlarda 2-14 gün içinde ateş, kuru öksürük ve nefes darlığı şikayetlerinin görüldüğüne dikkati çekerek, alerjinin en sık görülen belirtilerinin ise hapşırık, burun akıntısı, tıkanıklığı, gözlerde kaşıntı, sulanma, boğaz ve kulakta kaşıntı, kulakta dolgunluk ile geniz akıntısı olduğunu belirtti.

Bozkurt, şunları kaydetti:

"Toplumun yaklaşık dörtte birinde alerjik nezle görülmekte ve bunların önemli bir kısmında akar ve polen alerjisi mevcuttur. Önümüzdeki 3-4 ay boyunca akar ve polenler soluduğumuz havada çok miktarda bulunacaktır. Alerjik nezlesi olan hastalarımızın bu dönemde mevcut şikayetlerine; ateş, vücut ağrısı, halsizlik-bitkinlik, boğaz ağrısı, nefes darlığı veya öksürük eklenmesi durumunda hem grip hem de Kovid-19 açısından en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekmektedir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bilim Kurulu Üyesi normalleşme için Güney Kore örneğini verdi
12 Mayıs 2020 11:13		 'Alo 131'e gelen ihbar hemzemin geçitte kazayı önledi
12 Mayıs 2020 10:53
Prof. Tezer: Günde elime 40 kez dezenfektan sıkıyorum
12 Mayıs 2020 09:16		 Prof. Dr. Selvi: Virüsten korunalım derken sağlığımızdan olmayalım
12 Mayıs 2020 09:13
Kartal sahilde yasağa rağmen piknik yaptılar
12 Mayıs 2020 09:06		 Erzurum polisi çaldı: Hele dadaş evde kal, korona var, virüs var
12 Mayıs 2020 08:41
Bilim Kurulu Üyesi: Ben AVM'ye gezmek için gitmem
12 Mayıs 2020 08:40		 Kars Çayı, yağmur ve karın erimesiyle taştı
12 Mayıs 2020 08:13
Saçı sakalı düzeltmeye koştuk
12 Mayıs 2020 07:46		 'İlaçta üs olmak için 1 milyar dolar lazım'
12 Mayıs 2020 07:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:13 - Bilim Kurulu Üyesi normalleşme için Güney Kore örneğini verdi11:05 - Gram altın 385 lira seviyelerinde11:04 - Sağlık Bakanı Koca'dan Hemşireler Günü mesajı10:55 - 3 milyonu aşkın kredi kartıyla ilk kez online alışveriş yapıldı10:53 - 'Alo 131'e gelen ihbar hemzemin geçitte kazayı önledi10:43 - Bursa'da bir kişi caddede ölü bulundu10:40 - Emniyet müdür yardımcısı ve komiserin skandal partisinin görüntüleri10:36 - Çin'de son 24 saatte sadece bir Kovid-19 vakası görüldü10:35 - Baharın gelmesiyle alerji hastalarında 'Kovid-19' tedirginliği arttı10:24 - Acun Ilıcalı ve ekibi Dominik'ten Türkiye'ye dönüyor... 14 gün KYK yurdunda kalacaklar
10:21 - Toplanan inek sütü miktarı martta arttı10:16 - Borsa, güne yükselişle başladı10:00 - İller arası yer değiştirmeler için MEB'e öneri09:48 - Yargıtay FETÖ'nün medya ayağı cezalarını karara bağladı09:28 - Kilis'te bir sokak karantinaya alındı09:20 - Dolar gerilemeye devam ediyor09:16 - Prof. Tezer: Günde elime 40 kez dezenfektan sıkıyorum09:15 - Teröristler Amanos'a artık sızamıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Asya'da ikinci dalga paniği yaşanıyor
Veliler indirim talep edince, okul yönetiminin kararı sert oldu
3 Ay ertelemeli kredide görülmemiş oran: %0,79
Rotasyona tabi olmamak için aylıksız izin almaya başladılar
Kapsamdan çıkan 3 büyükşehirde sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak
Jandarma'da, Asayiş branşlı olarak alım olmayacak
Acun Ilıcalı ve ekibi Dominik'ten Türkiye'ye dönüyor... 14 gün KYK yurdunda kalacaklar
Emniyet müdür yardımcısı ve komiserin skandal partisinin görüntüleri
Akşener, Sırrı Sürreya Önder'e cevap verdi
Ekonomist Şen: 'Para basarsan enflasyon olur' teorisi tutmuyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
evde kahvaltı yapamamak 2
kuaför ücretinin yüzde 40 zamlanacak olması 6
sevda noyan 1
ispanyolcayı çat pat sökmem 3
dürüstlük 1
sen de yap güzel oluyor 1
enflasyon 3
Sense 8 1
çok güzelsin ankara 6
tek başına 57 kişiye virüs bulaştıran kadın 1
SON İLANLAR
Acıpayam Belediyesi ABELTAŞ Geçici İşçi Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Gürün Belediyesi 9 İşçi Alacak
Kırklareli Beya Personel Aş. Geçici 15 İşçi Alacak
Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam