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Bursa'da bir kişi caddede ölü bulundu
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kişi, caddede ölü bulundu.
|12 Mayıs 2020 10:43
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kişi, caddede ölü bulundu.
Samanlı Caddesi'nde kaldırımda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Adem Aksakal'ın (43) hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, Aksakal'ın cesedinde herhangi bir darp ya da yara izine rastlamadı.
Ceset, ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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