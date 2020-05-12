'Alo 131'e gelen ihbar hemzemin geçitte kazayı önledi
|12 Mayıs 2020 10:53
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TCDD'nin ihbar hattı "Alo 131"e, hemzemin geçitte kalan tırın bildirilmesiyle olası kaza önlendi.
AA muhabirinin, TCDD Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, Hüseyin Bircek yönetimindeki 63 NB 035 plakalı tır, Çerkezköy-Velimeşe arasındaki hemzemin geçitte kaldı. Tüm çabalarına rağmen aracını çıkaramayan Bircek, TCDD yönlendirme tabelasındaki "Alo 131" ihbar hattını arayarak, tırın bulunduğu yeri ve durumunu yetkililere bildirdi.
Alo 131'in ihbarı kısa sürede ilgililere iletmesiyle olaya müdahale edildi. Tırın hemzemin geçitte bulunduğu saatlerde Kapıkule-Halkalı seferini yapan 15053 nolu yük treni uyarıldı. Trenin, hemzemin geçide güvenli mesafede durması sağlanarak olası kazanın önüne geçildi.
Söz konusu hemzemin geçitte, uyarı niteliğinde işaretleme ve araç geçişini kolaylaştırıcı lastik kaplamalar bulunuyor.
TCDD yetkilileri, sürücü ve yayaları hemzemin geçitlerde işaretlere uymaları, trenleri kontrol etmeleri konusunda uyararak, herhangi bir olay anında da Alo 131 hattından yetkililere bilgi vermelerini istedi.
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