Gram altın 385 lira seviyelerinde
|12 Mayıs 2020 11:05
|Yazdır
Altının gram fiyatı, güne değer kaybıyla başlamasının ardından 384,7 liradan işlem görüyor.
Dün, dolar kuru ve altınının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,1 azalışla 385,9 liradan tamamladı.
Yeni güne de düşüş eğilimiyle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 384,7 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 624 lira, Cumhuriyet altını da 2.553 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.703 dolar seviyesinde bulunuyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili gelişmelerin risk algısını görece yüksek tuttuğunu ve altının ons fiyatını desteklediğini belirterek, ekonomilerin yeniden açılacağına ilişkin iyimserliğin ise yükseliş eğilimini sınırlandırdığını ifade etti.
Bugün yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verilerinin ve Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların direnç, gram altında ise 375 liranın destek konumuna geldiğini bildirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Borsa, güne yükselişle başladı
12 Mayıs 2020 10:16
|Dolar gerilemeye devam ediyor
12 Mayıs 2020 09:20
|Borsa, günü düşüşle tamamladı
11 Mayıs 2020 18:20
|Çeyrek altın ne kadar oldu?
11 Mayıs 2020 17:31
|Dövizde gün sonu fiyatları
11 Mayıs 2020 17:18
|Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
11 Mayıs 2020 13:18
|Çeyrek altın ne kadar?
11 Mayıs 2020 12:51
|Gün ortası döviz fiyatları
11 Mayıs 2020 12:15
|Gram altın 389 lira seviyelerinde
11 Mayıs 2020 11:06
|Borsa, haftaya yükselişle başladı
11 Mayıs 2020 10:05