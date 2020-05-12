1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Büyükelçi Kovid-19 tedbirleri için evde kaldığı süreci anlattı

"Doğrusu eşimin iki küçük evladımızın yetiştirilmesinde ne kadar büyük çaba harcadığını şimdi daha iyi görüyorum. Biri 3,5 yaşında, biri 6 aylık iki oğlan çocukla asla sıkılmıyoruz"- "Ankara'daki alışık olduğumuz hayatı özlüyorum. Sabahları simit satın almak, Tunalı'yı boydan boya Kocatepe'ye kadar yürümek veya yakındaki pastanelerde leziz bir cheesecake veya dondurma kaçamağı yapmak..."
 12 Mayıs 2020 11:06
Yazdır
Büyükelçi Kovid-19 tedbirleri için evde kaldığı süreci anlattı

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde geçirdiği zamanı büyükelçilik işlerinin yanı sıra biri 3,5 yaşında diğeri ise 6 aylık olan iki oğluyla ilgilenerek değerlendirdiğini, bu süreçte sabahları simit almaya gitmeyi ve Tunalı Hilmi Caddesi'ni boydan boya yürümeyi özlediğini söyledi.

Büyükelçi Matis, Kovid-19 salgını nedeniyle zorunlu olmadıkça kimsenin evden çıkmadığı süreci Ankara'da nasıl geçirdiğini ve Türkiye ile Macaristan'ın salgına karşı sergilediği dayanışmayı AA muhabirine anlattı.

"Koronavirüs salgını zamanında Macaristan Büyükelçisi de sadece bir şeyi gerçekten iyi yapabiliyor; evde kalmayı. Tıpkı herkesin yaptığı gibi." diyen Matis, bir diplomatın, böyle bir durumda, "temelini özel temasın oluşturduğu işini iyi yapabilmek için" son derece yaratıcı olması gerektiğini söyledi.

Bu süreçte, büyükelçiliğin kültürel etkinliklerini sosyal medyaya aktardıklarını vurgulayan Matis, "Zira söylenilmek istenen yine orada en iyi biçimde ifade edilebiliyor. Ekonomik iş birliğini de video konferanslarla daha da geliştirmek gerekiyor." diye konuştu.

Ankara'daki Macar topluluğu ile de uzaktan temasın sürdüğünü ve "bu dayanılmaz durumun düzelmesine hazırlanmak gerektiğini" belirten Matis, "İşimiz azalmadı ancak hayat bireysel temasların olmadığı ve Türkiye'nin pek çok sayıdaki harika şehrinde Macar menfaatlerini temsil etmenin mümkün olmadığı önemli bir değişime uğradı." ifadelerini kullandı.

- "Sıkılmıyoruz, iki oğlumuzla ilgileniyoruz"

Salgından dolayı alınan tedbirler çerçevesinde zorunlu olmadıkça evden çıkılmadığına dikkati çeken Matis, şöyle devam etti:

"Karantina zamanında sıkılanlar olduğunu duydum. Bizde durum böyle değil. Yaklaşık bir asırdır, görev başındaki Macar büyükelçilerinin ikametgahı olarak hizmet veren evde ve bu evin bahçesinde daima yapacak çok şeyler oluyor. Bunun yanında, doğrusu eşimin iki küçük evladımızın yetiştirilmesinde ne kadar büyük çaba harcadığını şimdi daha iyi görüyorum. Biri 3,5 yaşında, biri 6 aylık iki oğlan çocukla asla sıkılmıyoruz. Çocuk yetiştirme alanında günümüzün amacı onları eğitmek, onlarla oynamak, ancak özellikle de günün sonuna onları yormak. Böylelikle günün sonunda biz de tamamen yorulmuş oluyoruz. Tıpkı diğer herkes gibi."

- "Sabahları simit almayı, Tunalı'yı boydan boya yürümeyi özledim"

Dünyada çok sayıda insanın salgına kurban gitmesinin çok üzücü olduğunun altını çizen Matis, şunları kaydetti:

"Ancak yaşamın genel şekillerinin değişmesi daha da korkutucu. Çalışmam sırasında Türkiye'nin pek çok şehrine gittim ve harika insanlar, devlet ve yerel yöneticiler tanıma fırsatım oldu, güzel yöreler ve zengin kültürler görebildim. Yani, Macaristan'ı Türkiye'nin dört köşesinde tanıtmaya devam etmenin eksikliğini duyuyorum. Ankara'daki alışık olduğumuz hayatı da özlüyorum. Sabahları simit satın almak, Tunalı'yı (Tunalı Hilmi Caddesi) boydan boya Kocatepe'ye kadar yürümek veya yakındaki pastanelerde leziz bir cheesecake veya dondurma kaçamağı yapmak..."

- "Sosyal medyadaki ilgi şahsıma değil, Macaristan'a"

Türkiye'de sosyal medyada en fazla takipçisi olan büyükelçilerden biri olan Matis, "Takipçilerin sayısı şahsıma münhasır değildir, daha ziyade Macaristan ve Macarlara yönelik sempatinin ve de Türklerin Macarlara duyduğu ilginin, açıklığın göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Türk halkına karşı "teklifsiz kalmaya gayret ettiğini" söyleyen Matis, insanların kendisine sokakta büyükelçi olarak çok ender bakmalarının, bu tutumu sürdürmesine yardımcı olduğunu kaydetti. Genelde büyükelçi denildiğinde akıllara "Türk kası" olan, saçları beyaz olan insanlar geldiğini vurgulayan Matis, "Şimdilik pozisyonuma uygun 'Türk kası'mın olması için çalışıyorum." dedi.

Sevdiği Türkçe şiirleri bazen Twitter hesabından da paylaşan Matis, "Şiirleri ve genel olarak edebiyatı seviyorum. Hem Türkçe hem de Macarca kulağa hoş gelen şiirler yazmaya fevkalade uygun, böylelikle şiir okumak gerçek bir rahatlama. Ancak salgın sürecini Macar ve Türk şairlerin şiirlerini öğrenerek geçiriyorum demek de abartı olur çünkü diplomat ve iki küçük çocuğu olan, ev karantinasını çalışma ve çocuklarıyla geçirir." diye konuştu.

Salgının beraberinde getirdiği yeni sürece Macar Kültür Merkezinin de çok çabuk tepki verdiğini ve kültürel etkinliklerin internet üzerinden devam ettiğini söyleyen Matis, şöyle devam etti:

"Kurslar, online sergiler, konserler, yarışmalar, birbirinden ilginç etkinlikler, haberler, kültürel bilgilendirmeler, kitap tanıtımları yanında örneğin klasik ve başarılı Macar filmlerine Türkçe altyazı yazılmasını da yorulmak bilmeden yapıyorlar. Elbette yakın geleceğin büyük projelerini birlikte planlıyoruz, örneğin Ankara'daki Macar İzi Turu, Kars'taki Macar Müze Bölümü ve bu yıla daha pek çok ilginç program planlıyoruz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yolcu bulamayan otobüsler yük taşımaya başladı
12 Mayıs 2020 13:04		 Bakanlık şart koşunca oteller 'izolasyon odası' oluşturdu
12 Mayıs 2020 12:55
İlkokul öğrencisinin Fahrettin Koca taklidi gülümsetti
12 Mayıs 2020 12:33		 Hemşirelerden 'sus' işareti yaptığı fotoğrafıyla tanınan Tunca'ya teşekkür
12 Mayıs 2020 11:30
Tartıştığı doktordan, hastane girişine astığı pankartla özür diledi
12 Mayıs 2020 11:27		 Kovid-19'un biyosavaş olduğunu gösterir bir kanıt yok
12 Mayıs 2020 11:22
Ateş Kara, normalleşme için Güney Kore örneğini verdi
12 Mayıs 2020 11:13		 'Alo 131'e gelen ihbar hemzemin geçitte kazayı önledi
12 Mayıs 2020 10:53
Baharın gelmesiyle alerji hastalarında 'Kovid-19' tedirginliği arttı
12 Mayıs 2020 10:35		 Prof. Tezer: Günde elime 40 kez dezenfektan sıkıyorum
12 Mayıs 2020 09:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:19 - Hiç koronavirüs vakasının görülmediği turistik kent: Amasra13:17 - Bu da berberin filyasyon takip sistemi13:12 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:04 - Yolcu bulamayan otobüsler yük taşımaya başladı12:55 - Bakanlık şart koşunca oteller 'izolasyon odası' oluşturdu12:52 - Çeyrek altın ne kadar?12:43 - Afyonkarahisar'da yanarak köprüden düşen aracın sürücüsü öldü12:38 - Virüs korkusuyla hastaneye gitmedi, aracında ölü bulundu12:34 - Gün ortası döviz fiyatları12:33 - İlkokul öğrencisinin Fahrettin Koca taklidi gülümsetti
12:28 - Kapsamdan çıkan 6 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak12:18 - MSB: 10'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi12:10 - İzmir'de otomobilin polise çarpması güvenlik kamerasında12:08 - ASELSAN Kovid-19'dan en az etkilenen 4 savunma şirketi arasında12:06 - Bursa'da okullardan Atatürk büstü çalıp satan 3 kişi tutuklandı11:55 - Bakanlığın konaklama tesislerine yönelik Kovid-19 rehberi11:42 - Adıyaman'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı11:32 - FETÖ şüphelisi eski komiser yardımcısına 15 yıla kadar hapis istemi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Emniyet müdür yardımcısı ve komiserin skandal partisinin görüntüleri
Asya'da ikinci dalga paniği yaşanıyor
Veliler indirim talep edince, okul yönetiminin kararı sert oldu
Acun Ilıcalı ve ekibi Dominik'ten Türkiye'ye dönüyor... 14 gün KYK yurdunda kalacaklar
Kapsamdan çıkan 6 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak
İhtiyaç Kredisinde Görülmemiş Oran: %0,79
Rotasyona tabi olmamak için aylıksız izin almaya başladılar
Jandarma'da, Asayiş branşlı olarak alım olmayacak
Ekonomist Şen: 'Para basarsan enflasyon olur' teorisi tutmuyor
Akşener, Sırrı Sürreya Önder'e cevap verdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ona bir şeyler söyle 2
11.05.2020 istiklal caddesi görüntüsü 2
Kendini öven kişi 1
ispanyolcayı çat pat sökmem 5
kredisi bitmek 2
avm'lerin 11 mayıs'ta kademeliolarak açılması 1
Sense 8 1
Oruçlu iken iftarda doymayacağını sanmak 3
günaydın sözlük 1
wuhan'da 1 aydan sonra ilk kez corona virüs tespit edilmesi 2
SON İLANLAR
Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
Ürgüp Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Acıpayam Belediyesi ABELTAŞ Geçici İşçi Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çiçekpınar Belediyesi Memur Alım İlanı-İlan İptal Edildi
Sivas Gürün Belediyesi 9 İşçi Alacak
Kırklareli Beya Personel Aş. Geçici 15 İşçi Alacak
Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam