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Patatesin 'ateşini' hasat düşürdü

Nisan ayında artan patates fiyatı, özellikle yoğun üretimin yapıldığı İzmir ve Adana'da başlayan hasatla düşüşe geçti- Yılda iki kez ürün alınan İzmir'in Ödemiş ilçesinde ilk hasat döneminde 180 bin ton patates rekoltesi bekleniyor
 12 Mayıs 2020 11:24
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Patatesin 'ateşini' hasat düşürdü

- Nisan ayında fiyatı artan patates, hasat döneminin başlamasıyla gerileme eğilime girdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, patatesin fiyatı geçen ay yüzde 31,02 arttı. Patateste fiyatlar, özellikle yoğun üretimin yapıldığı İzmir ve Adana'da hasat döneminin başlamasıyla düşüşe geçti.

Tarlada 1,5 - 2,5 lira arasında fiyatı değişen patates raflarda ise bazı noktalarda 3 liradan tüketiciye sunuluyor.

Patatesin fiyatındaki düşüşünün sürmesi bekleniyor.

Türkiye'nin patates ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu karşılayan Ödemiş ilçesinde hasat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında devam ediyor.

Geçen ayın sonunda başlayan ve haziran ortasına kadar sürecek patates sökümünde işçiler, tarlaya geldikleri servis araçlarına belirlenen kurallara göre alınıyor.

Tarlada maskeyle söküm yapan işçiler, sosyal mesafeye de dikkat ediyor.

Yılda 110 bin dekar alanda iki kez ürünün alındığı Ödemiş'te, ilk hasatta yaklaşık 180 bin ton patates üretimi bekleniyor.

- "Patateste yüzde 20'lere varan bir üretim artışı var"

Ödemiş İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de tescilli iki patatesten birinin Ödemiş'te olduğunu söyledi.

Yılda 2 ürün alındıklarını dile getiren Altıntaş, şöyle konuştu:

"Ödemiş patatesi kokusu, tadı ve rengiyle çok özel. Bu sene rekoltemiz de arttı. Kovid-19 nedeniyle üretimde düşüş olmasını beklerken tersine bugün üretime tam gaz devam ediyoruz. Patateste yüzde 20'lere varan bir üretim artışımız var."

Günde yaklaşık 40 kamyon patatesin Ödemiş'ten Türkiye'nin farklı yerlerine gönderildiğini hatırlatan Altıntaş, yılın ilk hasat döneminde 180 bin ton patates sökümü beklediklerini dile getirdi.

Yılda ise 440 bin tonluk bir üretim öngördüklerine değinen Altıntaş, "Biz hem üretici hem de tüketici tarafındayız. Patateste fiyatın dengeli olmasını istiyoruz. Bugün yaklaşık 2 liradan satışı yapılıyor. Adana ile aynı anda hasada girince fiyatlar biraz daha düşecektir." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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