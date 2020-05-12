FETÖ şüphelisi eski komiser yardımcısına 15 yıla kadar hapis istemi
|12 Mayıs 2020 11:32
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Adana'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün "mahrem imamları"yla irtibat halinde olduğu öne sürülen eski komiser yardımcısı hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Meslekten ihraç edilen tutuksuz şüpheli C.E. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.
Şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede itiraflarına yer verilen tanık S.G, "Ahmet" kod adlı mahrem imamın organize ettiği sohbet toplantılarına katıldığını ve örgüt evinde sanık C.E'yi de gördüğünü belirtti.
Sohbet toplantıları öncesinde "Ahmet" kod adlı mahrem imamın buluşma yerini ve tarihini bildirdiğini anlatan S.G, "FETÖ'ye ait evde ayda bir defa olmak üzere toplanıyorduk. Bu toplantılara komiser yardımcısı C.E. de geliyordu. Bir süre sonra 'Ahmet' bizi, 'Adem' kod adlı başka bir örgüt mensubuna devretmişti." ifadesini kullandı.
C.E'nin veri inceleme raporunda, FETÖ içerisinde olup bazı zaafları bulunan örgüt üyelerinin tanımlandığı "EA" kodu ile derecelendirildiği kaydedilen iddianamede, "Şüphelinin örgütün mahrem imamlarıyla irtibat halinde bulunduğu, örgüt tarafından takibinin yapıldığına dair dijital verilerin tespit edildiği ve örgütle organik bağ içerisinde olduğu bir bütün olarak değerlendirildiğinde 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur." denildi.
İddianamedeki ifadesine hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen C.E'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.
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