MSB: Sızma girişiminde bulunan 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI VE KOMİSERİN SKANDAL PARTİSİNİN GÖRÜNTÜLERİ Ankara'da, koronavirüs salgınına karşı sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerekirken, emniyet müdür yardımcısı ile komiserin kiraladığı çiftlik evinde parti düzenlendiği ortaya çıktı. Olay sonrası emniyet müdür yardımcısı ile komiserin görev yerinin değiştirildiği öğrenildi.