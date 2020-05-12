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MSB: Sızma girişiminde bulunan 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MSB: Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
 12 Mayıs 2020 11:31
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MSB: Sızma girişiminde bulunan 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MSB: Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Anadolu Ajansı
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