MSB: Sızma girişiminde bulunan 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
MSB: Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
|12 Mayıs 2020 11:31
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