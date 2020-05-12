Adıyaman'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 14 Mayıs'tan itibaren sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı.
|12 Mayıs 2020 11:42
|Yazdır
Adıyaman Valiliği'nden yapılan açıklamada, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal mesafe ve kişisel hijyen kurallarına uyulmasının hayati önem taşıdığı hatırlatıldı.
Salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek için devletin tüm kurumlarıyla birçok tedbir aldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Bakanlığın konaklama tesislerine yönelik Kovid-19 rehberi
12 Mayıs 2020 11:55
|Emniyet müdür yardımcısı ve komiserin skandal partisinin görüntüleri
12 Mayıs 2020 11:20
|Sağlık Bakanı Koca'dan Hemşireler Günü mesajı
12 Mayıs 2020 11:04
|Kilis'te bir sokak karantinaya alındı
12 Mayıs 2020 09:28
|Köpeği tekmelemişti, idari para cezasına çarptırıldı
12 Mayıs 2020 08:58
|İBB'nin ek bütçe isteği reddedildi
12 Mayıs 2020 08:10
|9 ildeki seyahat kısıtlamasının kaldırılmasına dair Genelge
11 Mayıs 2020 23:41
|9 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
11 Mayıs 2020 23:13
|Sümela Manastırı'nda restorasyon yeniden başladı
11 Mayıs 2020 22:02
|TRT gençlerin hayallerini gerçekleştirecek
11 Mayıs 2020 21:23