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Adıyaman'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 14 Mayıs'tan itibaren sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı.
 12 Mayıs 2020 11:42
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Adıyaman'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı

Adıyaman Valiliği'nden yapılan açıklamada, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal mesafe ve kişisel hijyen kurallarına uyulmasının hayati önem taşıdığı hatırlatıldı.

Salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek için devletin tüm kurumlarıyla birçok tedbir aldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
DHA
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