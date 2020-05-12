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İlkokul öğrencisinin Fahrettin Koca taklidi gülümsetti

Kırıkkale'de 9 yaşındaki küçük çocuğun, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın taklidini yapıp kameralar karşısına geçerek muhabir arkadaşlarının sorularını yanıtladığı anlar izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı.
 12 Mayıs 2020 12:33
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İlkokul öğrencisinin Fahrettin Koca taklidi gülümsetti

Kırıkkale'de yaşayan 9 yaşındaki Görkem Sezgin Pezek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gibi bıyık ve ben çizerek, basın toplantısı canlandırdı. İzleyenleri gülümseten anlarda, küçük çocuğa 2 arkadaşı da gazeteci olarak eşlik etti. Minikler sosyal mesafe kuralına uymayı da ihmal etmedi.

Koronavirüs salgını sonrasında eğitime ara verilmesinin ardından öğrenciler de uzaktan eğitim almaya başladı. Tedbirler kapsamında 20 yaş altına da sokağa çıkmak yasaklanınca özellikle ilkokul öğrencilerinin evlerinde sıkılmaması için çeşitli etkinliklere yönlendirildi.

KOCA'NIN BASIN TOPLANTISINI CANLANDIRDILAR

Kırıkkale'de yaşayan ilkokul 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Görkem Sezgin Pezek, evde kaldığı süreçte Sağlık Bakanı Koca'nın kılığına girerek bir basın açıklamasını canlandırdı. Takım elbisesini giyerek kravatını takan Görkem, annesinin yardımıyla kendisine bir bıyık ve ben çizdi. Arkadaşlarından 8 yaşındaki Eymen Karataş İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri olurken 7 yaşındaki Furkan Gündoğdu da TRT muhabirliğine büründü. Sosyal mesafe kurallarına uyarak bir basın toplantısı ayarlayan minikler, Bakan Koca taklidi yapan Görkem'e gündeme dair çeşitli sorular yöneltti. Fahrettin Koca'nın bir Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamayı ezberleyen minik Görkem de, vurgu ve tonlamalara dikkat ederek sorulara özenle yanıt verirken özellikle büyüklerini tedbirlere uymaya davet etti. Mizahi bir şekilde rol yapan miniklerin taklitleri beğeni kazandı.

İLGİ ÇEKEN ESPRİYİ UNUTMADI

Açıklamasının ardından arkadaşlarına 'Değerli basın mensupları' diyerek hitap eden Görkem Sezgin Pezek, Bakan Koca'nın Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında yaptığı ve sosyal medyada da geniş yer bulan "Bu hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var. O da yakalanmamak" sözleri de esprili bir şekilde canlandırmada kendisine yer buldu.
İhlas Haber Ajansı
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