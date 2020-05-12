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Bakanlığın konaklama tesislerine yönelik Kovid-19 rehberi

Koronavirüs pandemi sürecinde normalleşme tedbirleri kapsamında, konaklama tesislerinde, tanısı kesinleşen hastanın odası 24 saat süreyle havalandırılacak ve boş tutulacak, detaylı temizlenip dezenfekte edildikten sonra odaya yeni kişi alınabilecek.
 12 Mayıs 2020 11:55
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Bakanlığın konaklama tesislerine yönelik Kovid-19 rehberi

Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığı tarafından normalleşme süreci kapsamında hizmet vermeye başlayacak oteller, kurum ve kuruluşlara ait misafirhaneler için "Konaklama Tesislerinde Alınması Gereken Önlemler" başlıklı rehber yayımlandı.

Rehberde, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyada yaygın olarak görüldüğü, bu nedenle Türkiye'de konaklama tesislerinde enfeksiyon bulaşma riskini azaltmak için korunma ve kontrol önlemlerine dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

Bu önlemler kapsamında, otellerde konaklayan misafirlerin kayıtlarının (isim-soy isim, adres, iletişim, pasaport bilgileri, son 14 gün içerisinde bulunduğu ülkeler ve konaklaması sonrasında ülke içerisindeki seyahat planı) tam ve düzenli tutularak olgu çıkması durumunda temaslıların doğru şekilde yönetilebilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Rehberde konaklama tesislerinde enfeksiyondan korunma ve kontrol ilkelerinde uygulanması önerilen genel temizlik kuralları şöyle sıralandı:

"- Odalar ve diğer kapalı alanlardaki camlar günlük rutin temizlik esnasında açık olmalı ve temizlik sonrası en az 1 saat havalandırılmalı.

- Oda temizliğini yapacak kişi ellerini yıkadıktan sonra eldiven takmalı ve temizliği eldivenli ellerle yapmalı. Her oda temizliğinden sonra eldiven çıkartılmalı ve eller uygun şekilde yıkanmalı ve bir sonraki oda temizliğinden önce yeni eldiven giyilmeli.

- Genel temizlik su ve deterjanla yapılmalı. Özellikle eller ile sık dokunulan yüzeyler, kapı kolları, bataryalar, tırabzanlar, sık dokunulan düğmeler, telefon ahizesi, televizyon ve klima kumandası, ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavabo temizliğine özen gösterilmeli. Bu alanların temizliği için su ve deterjan ile temizlik yapıldıktan sonra uygun dozda çamaşır suyu veya klor tablet kullanılmalı.

- Bardak ve tabak gibi ortak kullanılan eşyalar her kullanım sonrasında su ve deterjanla yıkanmalı ve kullanımına kadar temiz bir ortamda saklanmalı.

- Misafirin kullandığı nevresim, çarşaf, havlu gibi tekstil ürünleri katlanarak bohçalanmalı, bu işlem sırasında toz ve partikül oluşumuna izin vermeyecek (çırpma ve silkeleme yapılmamalı) şekilde toplanmalı.

- Çarşaf ve havlu gibi tekstil ürünleri 60-90 derecede deterjan ile çamaşır makinesinde yıkanmalı.

- Havuzların klor düzeylerinin mevzuatta belirlenen düzeyde olmasına dikkat edilmeli.

- Sauna, masaj salonları, spor salonları ve çocuk kulüpleri mümkün olduğu kadar kullanılmamalı. Kullanımı durumunda rezervasyonla sınırlı sayıda kayıt tutularak kullanılmalı, bu alanların mekanik temizlikleri ve havalandırmaları düzenli aralıklar ile yapılmalı.

- Oyun parkları ve çocuk kulüplerinde pelüş hayvan ve top havuzu gibi temizlenmesi zor oyuncaklar bulundurulmamalı.

- Bakteri ve virüs gibi mikroorganizmalara yönelik daha etkili olduğu öne sürülen birtakım özel ürünlerin temizlikte kullanılmasının fazladan koruma sağladığına dair bilimsel kanıt yoktur.

- Odalarda bulunan klimaların üretici talimatları doğrultusunda düzenli bakım ve onarımlarının yapılması sağlanmalı."

- Tanısı kesinleşen hastalara yönelik tedbirler

Rehberde, tesislerde konaklayanlar arasında Kovid-19 ile uyumlu şikayetleri olan kişiler bulunması durumunda, diğer konukların hemen ayrılıp, maske takılması sağlanarak, varsa oteldeki yoksa en yakındaki sağlık birimine başvurmalarının sağlanması gerektiği belirtildi.

Söz konusu kişi ile aynı odayı paylaşanların cerrahi maske takması gerektiğinin altı çizilerek, "Eğer olası olguya refakat etmezlerse odalarında izole edilmeleri sağlanmalı." uyarısında bulunuldu.

Kişinin başvurduğu sağlık birimi tarafından, il ya da ilçedeki Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimine hızlıca bilgi verilmesi gerektiği vurgulanan tedbirler arasında şunlar da sıralandı:

"- Bulaşıcı hastalıklar birimi, olası olgu yönetim şemasına göre olguyu yönetecek temaslıları saptayarak, temas özelliklerine göre (yakın temaslı/ temaslı) gerekli izlem prosedürlerini başlatacak.

- Kovid-19 tanısı kesinleşen hastanın odası 24 saat süreyle havalandırılmalı ve odanın boş tutulması sağlanmalı, sonrasında detaylı şekilde su ve deterjanla temizlendikten sonra sulandırılmış çamaşır suyu ile dezenfekte edilmeli. Bu işlemler sonrasında odaya yeni kişi alınmalı.

- Otel çalışanlarına başta hijyenin sağlanması olmak üzere tedbirlere ilişkin eğitim verilmeli.

- Misafirlerin kişisel eşyalarına temas eden, valizlerini taşıyan kişilerin, bu tür işlemler sonrasında derhal ellerini yıkaması veya alkol bazlı el antiseptiği ile el temizliği yapması sağlanmalı."
Anadolu Ajansı
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