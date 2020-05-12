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ASELSAN Kovid-19'dan en az etkilenen 4 savunma şirketi arasında

ASELSAN, "Defence News Top 100" şirketleri listesindeki halka açık şirketler sıralamasında, dünyada piyasa değeri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinden en az etkilenen ilk 4 savunma şirketinden biri oldu.
 12 Mayıs 2020 12:08
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ASELSAN Kovid-19'dan en az etkilenen 4 savunma şirketi arasında

ASELSAN, "Defence News Top 100" şirketleri listesindeki halka açık şirketler sıralamasında, dünyada piyasa değeri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinden en az etkilenen ilk 4 savunma şirketinden biri oldu.

Firmadan yapılan yazılı açıklamaya göre, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, konuyla ilgili değerlendirmesinde, sürdürülebilir büyümeyi sağlayacak ve bilançoyu olası kriz ve risklere karşı koruyacak her türlü önlemi aldıklarını, etkin tedarik gücü ve dışa bağımlılığın günden güne azalmasıyla tedarik kaynaklı muhtemel sorunlardan en az düzeyde etkilendiklerini belirtti.

Yılın ilk çeyreğinde ASELSAN açısından hasılat, büyüme ve karlılık kalemlerinde hedeflerin gerçekleştiğini bildiren Görgün, yıl sonu beklentilerine ve takvime uygun olarak tüm faaliyetlerin eksiksiz sürdürüldüğünü ifade etti.

Görgün, Kovid-19 tehdidine karşı ilk vakanın ortaya çıktığı günden itibaren şirketin tüm yerleşkelerinde olağanüstü güvenlik önlemleri aldıklarına, çalışanlarının takibi ve bilgilendirilmesini aralıksız yaptıklarına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"ASELSAN'ın tüm faaliyetlerinin yalnızca ekonomik alanda değil, topluma katkı ve sosyal sorumluluk bilinciyle yürütüldüğünü, 'Ben değil, biz' anlayışıyla 83 milyonluk ailemize layık olabilmek için azimle çalışmaya devam edeceğimizi belirtmekten onur duyarız. Bu küresel kriz süreci, iş yapış modellerinden insan odaklı yaklaşımlara, tedarik süreçlerinden teknoloji yol haritalarına kadar şirketler için birçok fırsatı da içinde barındırıyor. Bu süreci doğru okuyan ve yöneten şirketler büyük kazanımlar elde edecek."
Anadolu Ajansı
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