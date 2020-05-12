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İzmir'de otomobilin polise çarpması güvenlik kamerasında

İzmir'in Buca ilçesinde, çöp atmaya giden polise bir otomobilin çarpması güvenlik kamerasına yansıdı
 12 Mayıs 2020 12:10
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İzmir'de otomobilin polise çarpması güvenlik kamerasında

İzmir'in Buca ilçesinde, çöp atmaya giden polise bir otomobilin çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Kaan Aydın'a, 7 Mayıs'ta Çamlıkule Mahallesi'nde çöp atmak için yürüdüğü sırada sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 AGP 605 plakalı otomobil çarpıp kaçtı. Çarpmanın etkisiyle Aydın, havaya savrularak düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırılan Aydın'ın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Polis, olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Otomobilin polis memuru Aydın'a çarpma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı
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