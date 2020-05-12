Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
İzmir'de otomobilin polise çarpması güvenlik kamerasında
İzmir'in Buca ilçesinde, çöp atmaya giden polise bir otomobilin çarpması güvenlik kamerasına yansıdı
|12 Mayıs 2020 12:10
|Yazdır
İzmir'in Buca ilçesinde, çöp atmaya giden polise bir otomobilin çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Kaan Aydın'a, 7 Mayıs'ta Çamlıkule Mahallesi'nde çöp atmak için yürüdüğü sırada sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 AGP 605 plakalı otomobil çarpıp kaçtı. Çarpmanın etkisiyle Aydın, havaya savrularak düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırılan Aydın'ın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Polis, olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Otomobilin polis memuru Aydın'a çarpma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Afyonkarahisar'da yanarak köprüden düşen aracın sürücüsü öldü
12 Mayıs 2020 12:43
|Virüs korkusuyla hastaneye gitmedi, aracında ölü bulundu
12 Mayıs 2020 12:38
|Bursa'da okullardan Atatürk büstü çalıp satan 3 kişi tutuklandı
12 Mayıs 2020 12:06
|Bursa'da bir kişi caddede ölü bulundu
12 Mayıs 2020 10:43
|Çin'de son 24 saatte sadece bir Kovid-19 vakası görüldü
12 Mayıs 2020 10:36
|Boşanmaya çalışan çifti avukat 5 milyon TL dolandırdı
12 Mayıs 2020 08:54
|İftar saatinde 2 aile arasında çatışma: 2 ölü, 7 yaralı
12 Mayıs 2020 06:15
|Sahte rakı içen hastane personeli hayatını kaybetti
11 Mayıs 2020 20:23
|TİSKİ Genel Müdürü yumruklu saldırıya uğradı
11 Mayıs 2020 18:33
|Tartıştığı kişiyi vurarak öldüren muhtar tutuklandı
11 Mayıs 2020 18:06