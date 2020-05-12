MSB: 10'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi
MSB: 'İdlib'deki M 4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla, 10'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi.'
|12 Mayıs 2020 12:18
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MSB: 'İdlib'deki M 4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla, 10'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi.'
TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 10'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/QY7KJh2A1MT.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 12, 2020
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