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MSB: 10'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

MSB: 'İdlib'deki M 4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla, 10'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi.'
 12 Mayıs 2020 12:18
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MSB: 10'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

MSB: 'İdlib'deki M 4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla, 10'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi.'
Anadolu Ajansı
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