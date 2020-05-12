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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 12 Mayıs 2020 12:34
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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları7,02707,0280
Avro7,60307,6040
Sterlin8,64108,6840
ANKARA
ABD Doları7,02007,0800
Avro7,58507,6550
Sterlin8,56808,7830
Anadolu Ajansı
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