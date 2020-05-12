Virüs korkusuyla hastaneye gitmedi, aracında ölü bulundu

MEB'DEN PROJE OKULLARINA ÖĞRETMEN ATAMASINA DAİR 9 MADDELİK UYARI Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlan Yönetmeliği kapsamındaki okullara atanacak öğretmenlerin seçiminde hakkaniyet, liyakat ve objektiflik ilkesine daha çok özen gösterilerek öğretmenler arasında çalışma barışının zedelenmesine sebebiyet verilmemesi gerekmektedir.