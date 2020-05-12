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Virüs korkusuyla hastaneye gitmedi, aracında ölü bulundu
Edirne'de, kalp rahatsızlığı bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşacağı korkusuyla hastaneye gitmeyen tır şoförü, aracında ölü bulundu.
|12 Mayıs 2020 12:38
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Edirne'de, kalp rahatsızlığı bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşacağı korkusuyla hastaneye gitmeyen tır şoförü, aracında ölü bulundu.
Kalp rahatsızlığı olan tır şoförü K.E, İstasyon Mahallesi'ndeki kamyon garajında beklediği sırada rahatsızlandı.
İddiaya göre, arkadaşlarının ısrarına rağmen tır şoförü, koronavirüs bulaşacağı korkusuyla hastaneye gitmedi.
K.E. sabah aracında ölü bulundu.
Tır şoförünün cesedi Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
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