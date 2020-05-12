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Afyonkarahisar'da yanarak köprüden düşen aracın sürücüsü öldü
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, yanarak köprüden düşen hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.
|12 Mayıs 2020 12:43
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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, yanarak köprüden düşen hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.
Nurdoğan Karapınar (35) idaresindeki 03 ABR 568 plakalı hafif ticari araç, Sultandağı-Çay kara yolunun Eber köyü mevkisinde, köprünün kenar korkuluklarına çarpması sonucu yanarak aşağıya düştü.
Çarpışmanın etkisiyle araçtan fırlayarak köprüden aşağı düşen sürücü Karapınar, kaza yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yanan araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yapılan incelemenin ardından Karapınar'ın cenazesi, Çay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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