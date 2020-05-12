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Bakanlık şart koşunca oteller 'izolasyon odası' oluşturdu

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 'Covid-19' ile mücadele sürecinde turistik tesislere sertifikasyon verilmesi için kriterler belirlenirken, 'izolasyon odası' oluşturma şartı getirildi. Antalya'daki 5 yıldızlı otellerde ise bu yönde hazırlıklar yapıldı. Doktor ve hemşirenin görev yaptığı 'izolasyon odası'nı DHA görüntüledi
 12 Mayıs 2020 12:55
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Bakanlık şart koşunca oteller 'izolasyon odası' oluşturdu

Turizm, koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında geliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca ise Ramazan Bayramı'ndan sonra iç turizmin ardından da yurt dışı turizmin kademeli ve kontrollü olarak yeniden açılmasına yönelik çalışmalar kapsamında otellere sertifikasyon verilmesi için kriterler belirlendi. Bakanlığın 'izolasyon odası' oluşturma şartı, Antalya'daki 5 yıldızlı tesislerde yerine getirilmeye başlandı.

Belek turizm bölgesindeki Calista Luxury Hotel'de koronavirüs nedeniyle tüm tedbir çalışmalarının tamamlamasının yanı sıra 'izolasyon odası' oluşturuldu. Kapısında İngilizce olarak 'isolation room' yazılı oda içinde, doktor ve hemşire ile gerekli tıbbi cihazlar bulunuyor. Acil durumlar için bir de dışarıda ambulans bekletiliyor.

Otel Genel Müdürü Ali Kızıldağ, misafir, personel ve tedarikçi firma çalışanlarının otel girişinde ateşinin ölçüldüğünü belirtti. Kızıldağ, yüksek ateş veya diğer koronavirüs semptomlarının tespit edilmesi halinde bu kişilerin otele girmeden, dışarıda oluşturulan 'izolasyon odası'na alınacağını anlattı. Otel girişi ve içinde tüm tedbirlerin alındığını kaydeden Kızıldağ, "Termal kamera veya diğer ateş ölçümleri sırasında şüpheli bir durum görüldüğünde kişiyi, bir adım dahi ileri girmeden hemen bulundukları yerden görevli arkadaşlar tarafından otelin girişiyle alakası olmayan, tamamen dışarıdan girişi olan 'izolasyon odası'na getiriyoruz. Burada hazır doktorumuz, hemşerimiz, ambulans ve görevlileri bulunuyor. Tam teçhizatlı bir oda hazırladık. Burada ilk müdahale yapılıp gerekli görüldüğü takdirde 6 kilometre uzaklıktaki anlaşmalı hastaneye sevkini gerçekleştireceğiz. Bütün tetkik ve gözlemler orada devam edecek. İçeride oksijen tüpü, hastada kronik rahatsızlıklarına müdahale edebilecek cihazlar var" dedi.
DHA
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