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İBB, 'Bisiklet kullanın' dedi ancak bisiklet yolları işgal altında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) toplu ulaşımdaki kısıtlamalar nedeniyle 'bisiklet kullanın' çağrısı yaptı ancak İstanbul'da bisiklet yolları işgal altında.
 12 Mayıs 2020 13:27
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İBB, 'Bisiklet kullanın' dedi ancak bisiklet yolları işgal altında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) toplu ulaşımdaki kısıtlamalar nedeniyle 'bisiklet kullanın' çağrısı yaptı ancak İstanbul'da bisiklet yolları işgal altında.

EN UZUN BİSİKLET YOLU OTOPARKA DÖNDÜ

İBB'den geçen hafta sonu yapılan uyarıda İstanbul'da AVM ve berberlerin açılmasıyla trafikte yoğunluk beklendiği belirtilmişti. Aynı açıklamada toplu ulaşımda kısıtlamaların sürdüğü kaydedilerek, "Toplu taşımayı kullanmak yerine mümkünse yürümeyi ya da bisiklete binmeyi tercih ediniz" denildi ancak İstanbul bisiklet yolları işgal altında.

İBB tarafından Gaziosmanpaşa'dan Eminönü'ne uzanan bir bisiklet yolu yapıldı ancak araçlar tarafından işgal edilen bisiklet yollarını kullanmak neredeyse imkansız. Özellikle Gaziosmanpaşa içerisinde trafik akışının yoğun olduğu ve dükkanların bulunduğu bölgedeki tüm yollar, park edilen araçlar sebebiyle kapanmış durumda. Dükkan önlerinde park eden araçların yanı sıra, mal indirmek için bisiklet yolunu kapatan kamyonlar da mevcut.

"BİSİKLET YOLLARIMIZ İŞGAL ALTINDA"

Bisikletliler Derneği Genel Başkanı Murat Suyabatmaz "Tüm dünya bu salgın sonrası bağışıklık sisteminin önemini anladı. Bunun için de sağlıklı beslenmek kadar, spor yapmak ve daha temiz bir havada yaşayabilmek çok önemli. Daha temiz bir havayı daha az araba kullanarak bizler yaratacağız. Birçok ülkede pandemi sonrası bisiklet konusunda teşvikler var. Hatta caddelerin bir şeridi bisiklet yoluna dönüştürüldü. Bizde bırakın yeni bir bisiklet yolunun yapılmasını, eski bisiklet yollarımız işgal altında. Bunları spor amaçlı değil, ulaşım amaçlı kullanmamıza bile izin vermiyorlar. Hatta ulaşım amaçlı kullanan arkadaşlarımıza ceza kesildiğini biliyoruz maalesef. Bisiklet bir ulaşım aracı. Bunun için bir bisiklet yolu yapılmalı. Var olan yolların standartları iyileştirilmeli" dedi.

"YAPILAN YOLLAR BİR İŞE YARAMIYOR"

Öte yandan bisiklet yolunu kapatan araçlar sebebiyle karayolunda bisikletini sürmek zorunda kalan kişilerin olası bir kaza durumunda suçlu konumda olduğunu belirten Suyabatmaz, "Akan trafiğe karışmak bizi çok tedirgin ediyor. Ayrıca yasal olarak da suçlu duruma düşüyoruz. Bundan 5-6 yıl önce bisikletli bir arkadaşımıza araç çarpmış ve kaybetmiştik. Yasal süreçte bisiklet yolu olan yerde karayolundan gittiği için suçlu bulundu. Karayolunda gitmememiz gerekiyor. Bizi resmen tehlikeye atıyorlar. Var olan yerde bizim hakkımızı gasp ediyorlar" diye konuştu.

Suyabatmaz yapılan bisiklet yollarının yönetmelik standartlarına uygun olmadığını ve bu yüzden kullanışsız olduğunu dile getirerek, "2019 yıllı Aralık ayında yasal güncelleme yapıldı. Ancak hala yollarımızın büyük bir kısmı bu yasal düzenleme ve yönetmeliklerden uzak bir standartta. O yüzden pek çok kişi kullanamıyor o yolları. Yapılan yollar bir işe yaramıyor" dedi.

YOLU İŞGAL EDEN HERKESİN BİR BAHANESİ VAR

Bisiklet yoluna park eden her bir sürücünün ise farklı bahaneleri var. Kimisi hemen gideceğini belirtirken, kimisi de 'kimse kurala uymuyor zaten' diyerek aracını bisiklet yoluna park ediyor. Bisiklet yoluna park eden bir sürücü, "5 dakika evrak vermek için durdum. Arkadaşım dükkandan bir kağıt getirecek onu bekliyorum 5 dakika durum gideceğim. Park etmememiz gerekiyor ama zaten yol boyunca herkes park etmiş durumdaö derken başka bir sürücü ise, "İş görüşmesi için geldik, dörtlülerimi yaktım bekliyorum özür dilerim ama hemen gideceğim zatenö diye konuştu. Yine bisiklet yoluna aracını park eden bir başka sürücü ise, "Hastaneye geldik buranın bisiklet yolu olduğunun farkındayım ama hastanede de otopark yok. Aracımı park edemedim. Mecbur buraya koydum. Arabanın içindeyim zaten bir şey olursa çekerim" dedi.
DHA
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