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Anadolu Üniversitesi'nden online sınavda dünyada bir ilk

Açık ve uzaktan eğitimdeki tecrübesi 50 yıla ulaşan Anadolu Üniversitesi, dünyada ilk olarak nitelendirilen bir uygulamaya imza attı.
 12 Mayıs 2020 13:33
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Anadolu Üniversitesi'nden online sınavda dünyada bir ilk

Açık ve uzaktan eğitimdeki tecrübesi 50 yıla ulaşan Anadolu Üniversitesi, dünyada ilk olarak nitelendirilen bir uygulamaya imza attı.

Toplum sağlığını korumak adına 1 milyona yakın öğrencinin gireceği Açıköğretim Sistemi Bahar Dönemi ara sınavlarını online olarak gerçekleştiren Anadolu Üniversitesi, bu süreçte birçok plan hazırlayarak başarılı bir şekilde devreye soktu. Evinde gerekli teknolojik imkan bulunmayan öğrenciler için steril hale getirilen Açıköğretim bürolarına gidemeyecek 65 yaş üstü ve engelli öğrencileri de düşünen Üniversite yönetimi, bu kişilerin evlerine personel göndererek sınavlarını güven içerisinde gerçekleştirmelerini sağladı.

Anadolu Üniversitesi 2 bin 623 öğrenci için özel çalışmalar yürürlüğe koydu

Türkiye'nin en büyük çevrimiçi sınav organizasyonunu düzenleme görevini üstlenen Anadolu Üniversitesi, 1 milyonu aşkın öğrenciye, dilediği zaman dilediği dersten, kişiye özgü olarak hazırlanan soru setleriyle sınav yapılabilen bir platform oluşturdu. Öğrencilerin büyük çoğunluğu bu platform üzerinden sınava girdiğini belirten Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, "İnternet tabanlı bir cihazı kullanmakta güçlük çeken ya da teknik olanağı olmayan 65 yaş üstü ve engelli öğrenciler için Anadolu Üniversitesi ekipleri görev başındaydı. 20 gün boyunca ülke genelinde bu öğrencilerin evlerine ulaşarak sınavlara girmelerine yardımcı olan ekipler, olası mağduriyetlerin de önüne geçti" dedi.

Refakat edilmesi gereken engelli veya kronik hasta 2 bin 623 öğrenci için özel çalışmalarını yürürlüğe koyan Anadolu Üniversitesi, 200'ün üzerinde öğrenciyi bu çalışmalar neticesinde evlerinden sınava tabi tuttu. Buna ek olarak, 15 kişi de Anadolu Üniversitesi tarafından sağlanan Arapça dil desteği hizmetinden faydalanarak öğrencisi olduğu bölümün sınavlarına girdi.
İhlas Haber Ajansı
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