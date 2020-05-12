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AVM'ler, Bakanlığı örnek aldı, 'Hijyen ve Sağlık Kurulu' kurdu

İsfanbul AVM Yönetim Direktörü Kemal Baştürk: Hijyen ve Sağlık Kurulu oluşturduk, aldığımız tüm tedbirleri bu kurulla birlikte hareket ederek aldık
 12 Mayıs 2020 13:56
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AVM'ler, Bakanlığı örnek aldı, 'Hijyen ve Sağlık Kurulu' kurdu

İsfanbul AVM Yönetim Direktörü Kemal Baştürk, kamuoyundaki açılışa ilişkin eleştirileri anladıklarını belirterek, "Biz önlem tarafına inanılmaz ağırlık verdik. İster istemez bu önlemlerden sapmalar, olumsuz görüntüler ortaya çıkıyor ama genele baktığımızda ticari olarak da sağlık şartlarına uyum olarak da korkulan bir senaryo yok. Hijyen ve Sağlık Kurulu oluşturduk, aldığımız tüm tedbirleri bu kurulla birlikte hareket ederek aldık". ifadelerini kullandı.

Dün müşterilerini kabul etmeye başlayan AVM'lerde hazırlıklar tam gaz devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği hijyen tedbirlerine ve İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye uyumlu şekilde önlemlerini alan sektörde ilk günün ardından hem tüketici talepleri hem çalışanların memnuniyeti ile yüzler gülüyor.

Sektörün ilk gününe ilişkin bilgi veren İsfanbul AVM Yönetim Direktörü Kemal Baştürk, yaptıkları çalışmaları ve dünden bu yana yaşanan süreci değerlendirdi.

Dün sabah saatlerinde ne olacağına, sürecin nasıl ilerleyeceğine dair ufak bir stres yaşadıklarını belirten Baştürk, şunları söyledi:

"Beklediğimizden iyi geçti, genel olarak beklentimizin üzerinde görüntüler gördük. Tedirginliklerimiz vardı. AVM içinde aldığımız önlemlere misafirlerimizin uyumu ile ilgili soru işaretlerimiz vardı. Genel olarak burada bir hassasiyet olduğunu gördük. Dün basına düşen olumsuz resimler de oldu. Bu fotoğraflar her yerde aynı değildi. Genel olarak temel önlemlerin hepsinde bir hassasiyet gördü.

Tüketiciler çoğunlukla başarılı bir sınav verdi. Ki bu olumsuz resimler sadece AVM'lerde yok. Caddelerde, sokaklarda da bazen bu olumsuz fotoğraflarla karşılaşabiliyoruz. İnsanlar maskelerini takarak kapıya geldiler, sosyal mesafeye ve bizim uyarılarımıza uydular. Alışverişimiz içindeki tüm bankları kaldırdık, zaten sosyal alanlarımız yok. Aldığımız önlemlere tüketiciler uyum sağladı."

Hem AVM girişinde hem de içerideki mağaza girişlerinde ayrı ayrı önlemlerin alındığını ve uygulandığını dile getiren Baştürk, genel olarak ilk gün boyunca steril bir görüntü oluştuğunu, bunun sürdürülebilir olması için çalışmaya devam ettiklerini anlattı.

- "Dün tüketiciler sadece alışveriş için AVM'ye geldi, gezelim anlayışı hakim değildi"

Dünkü verileri paylaşan Baştürk, "Şu an ramazan ayındayız. Dünkü müşteri talebini geçen sene ramazan ayının hafta içi günü ile kıyasladık, girişlerimizin yüzde 30 civarında olduğunu gördük. Cirolardaki kayıp bu kadar yüksek değil. Cirolarda yüzde 70-80'lere ulaştı mağazalarımız. Ki geçen sene 10.00-22.00 saatlerinde çalışmıştık, bu sene 11.00-19.00 arasında çalışmamıza rağmen o ciroları yaptık. Giriş sayısında yüzde 70 düşüş yaşarken, ciroda yüzde 20-30'luk kayıp yaşadık." ifadelerini kullandı.

Verilerin, ilk gün AVM'ye sadece ihtiyacı olup alışveriş yapacakların geldiğini gösterdiğine işaret eden Baştürk, gezelim değişiklik olsun anlayışının hakim olmadığını dile getirdi.

Baştürk, özellikle çocuk mağazalarında talep yoğunluğuna dikkati çekerek, çocuk giyim mağazasında geçen senenin aynı dönemine göre ciroda yüzde 5'lik artış yaşandığını kaydetti.

- "Tüketici ve çalışanların gözlerinde, tekrar sosyal hayata ve işlerine dönmelerinden kaynaklanan bir mutluluk gördük"

Kemal Baştürk, koronavirüs sürecinde her ne kadar online alışverişlerde önemli yükselişler olsa da tüketiciler için fiziksel alışverişin önemli olduğunu anlattı.

Dünkü tüketici ve çalışan davranışlarını da gözlemlediklerini bildiren Baştürk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tüketici ve çalışanların gözlerinde, tekrar sosyal hayata ve işlerine dönmelerinden kaynaklanan bir mutluluk gördük ama bunun rehavet getirmemesi gerek. Önlemlerin aynı hassasiyetle alınmaya ve uygulanmaya devam etmesi gerek. Normalleşme olarak görüp önlemleri esnetmememiz, kontrolü elden bırakmamamız gerek.

Önlemlerimizin sürdürülebilir olması gerek. Devlet bu konuda takipçi. Sağlık Bakanlığının ardından, dün İçişleri Bakanlığından da çok detaylı bir yazı geldi. Orada direkt AVM yönetimlerini sorumlu tutan maddeler var ve bu bizi sevindirdi, çok takdir ettik. Biz zaten önlemlerimizi alıyoruz ama bu durumun bizim inisiyatifimize bırakılmaması gerek."

- "Şu an mağazalarımızın yaklaşık yüzde 35'i açıldı"

AVM içinde bazı perakende mağazalarının hazırlıklarını sürdürdüğünü ve henüz açılış yapmadıklarını hatırlatan Baştürk, "Şu an mağazalarımızın yaklaşık yüzde 35'i açıldı. Bugün bu oran artıyor, muhtemelen bir kaç gün içinde yüzde 40-45'lere gideceğiz." dedi.

Dün en fazla talep gören kategorilerin market ve çocuk ürünleri olduğunu aktaran Baştürk, marketin normal cirosunun 2 katını yaptığını bildirdi.

- "Kamuoyundaki olumsuz algıyı anlıyoruz"

Baştürk, kamuoyunda AVM'lerin açılmasına yönelik eleştirileri de yanıtladı.

Kamuoyundaki algıyı anladıklarını ev kendilerinin de kamuoyunun bir parçası olduklarını dile getiren Baştürk, şu bilgileri verdi:

"Biz de kaygıyla yaklaştık, 2 aydır tüm odak noktamız nasıl daha sağlıklı açabileceğimize yönelikti. Önlem tarafına inanılmaz ağırlık verdik. İster istemez bu önlemlerden sapmalar, olumsuz görüntüler ortaya çıkıyor ama genele baktığımızda ticari olarak da, sağlık şartlarına uyum olarak da korkulan bir senaryo yok. Beklediğimizden daha rahat bir gün geçirdik. Bunun rehavet getirmemesi lazım.

Önlemlerimizi sürdürülebilir kılmak için 1 ay önce Hijyen ve Sağlık Kurulu oluşturmuştuk. Kurulda doktorumuz, halk sağlığı uzmanımız, iş güvenliği uzmanımız, insan kaynakları müdürümüz ve departman müdürlerimiz var. Aldığımız tüm tedbirleri bu kurulla birlikte hareket ederek aldık. Çünkü ortada sağlıkla ilgili bir konu var, bunun teknik tarafları da çok önemli. Devletimizin Bilim Kurulu'nu biz de kendi içimizde gerçekleştirdik."
Anadolu Ajansı
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