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Virüs çıkan berber, Belediye Başkanı dahil 150 kişiye temas etmiş

Burdur'un Bucak ilçesinde karantinaya alınan beldede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıkan berberin temas ettiği kişiler de tespit edildi.
 12 Mayıs 2020 14:11
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Virüs çıkan berber, Belediye Başkanı dahil 150 kişiye temas etmiş

Burdur'un Bucak ilçesinde karantinaya alınan beldede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıkan berberin temas ettiği kişiler de tespit edildi.

Burdur Valiliğince, dün il genelindeki tüm berberlerde Kovid-19 testi gerçekleştirildi. Bu kapsamda Bucak ilçesine bağlı Kocaaliler beldesinde berberlik yapan A.T'nin test sonucu pozitif çıktı.

Salgın hastalık ekibinin yaptığı çalışmada A.T'nin beldede aralarında tıraş ettiği vatandaşların da yer aldığı 150 kişiyle temasta bulunduğu belirlendi.

Bucak Devlet Hastanesinde tedavisine devam edilen berber A.T'nin, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hastalığın belde içinde yayılmasını ve başka yerleşim yerlerine taşınmasını önlemek amacıyla dün giriş ve çıkışları güvenlik şeridiyle kapatılan beldede, karantina süreci devam ediyor.

Bu arada, Kocaaliler Belde Belediye Başkanı Selahattin Gökçe, İYİ Parti İlçe Başkanı Safa Sönmez ve İYİ Parti İl Genel Meclis üyesi Niyazi Bülbül tarafından faaliyete başlayan tüm berberlere koruyucu yüz maskesi siperlik dağıtıldı.

Test sonucu pozitif çıkan berberle temas eden Belediye Başkanı Gökçe, Sönmez ve Bülbül'e de Kovid-19 testi yapılarak, evde karantinaya alındığı ve test sonuçlarının henüz çıkmadığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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