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Bakan Gül: Bayramdan sonra tedbirler yumuşatılacak

Adalet sisteminde alınması gereken corona virüs önlemlerine ilişkin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül açıklamalarda bulundu
 12 Mayıs 2020 14:15
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Bakan Gül: Bayramdan sonra tedbirler yumuşatılacak

Adalet sisteminde alınması gereken corona virüs önlemlerine ilişkin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül açıklamalarda bulundu...

Bakan Gül'ün açıklamaları şöyle:

Türkiye dünyanın gıpta ile izlediği bir mücadele sergiliyor. Virüs din, dil ve ırk gözetmemektedir.

Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi artık yeni normal var.

Gerek koordinasyon toplantılarımız ve tüm görüşmeler ortak değeri bulmaya yöneliktir.

Akıl, güç, el birliği ile bu beklentileri karşılamak hepimizin görevidir.

Hukuk devleti idarenin tüm eylemlerinde ölçülü olması demektir.

İçinde bulunduğumuz adalet idealimiz hiçbir zaman durmadı, değişmedi.

Yeni normalleşmede 4 koldan çalışmalarımızı planlıyoruz.

Yine bir yol haritası çalışması yapılmıştır.

Bayramdan sonra tüm uygulamalar yumuşatılacaktır. Somut takvime bağlandığında kamuoyuna sunulacaktır.

Noterler ve Adli Tıp normal çalışmasına başlamıştır.
Memurlar.Net
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