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2020 \ Koronavirüs nedeniyle verilen izinler

Esnek çalışma ve idari izinler, 20 Mayıs'ta gözden geçirilecek

Cumhurbaşkanlığına sunulan normalleşme takvimine göre, kamu çalışanları için uygulanan esnek çalışmanın 20 Mayıs'ta gözden geçirilmesi planlanıyor.
 12 Mayıs 2020 14:15
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Esnek çalışma ve idari izinler, 20 Mayıs'ta gözden geçirilecek

Cumhurbaşkanlığına sunulan normalleşme takvimine göre, kamu personeline idari izin verilmesini ve esnek çalışma modellerine geçici esnek çalışma öngören resmi yazı ve genelgelerin uygulama durumunun 20 Mayıs'ta gözden geçirilmesi planlanıyor.

İşte Cumhurbaşkanlığına sunulan normalleşme takviminin ilgili sayfası

Memurlar.net'in Notu: Cumhurbaşkanlığına sunulan "Normalleşme takvimi" dinamiktir. Günün değişen ihtiyaçlarına göre güncellenmektedir. Bu linkte yer alan bazı tedbirler hayata geçirilmiş, bazıları ise değiştirilmiştir. Bu hususa dikkat edilmelidir. Normalleşme takvimi için tıklayınız.

Memurlar.Net
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