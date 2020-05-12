MAK'ın anketine göre, sadece 4 parti barajı geçiyor

MAK Danışmanlık firması, Türkiye genelinde 81 il ve ilçelerinde 5 bin 200 kişi ile canlı telefon görüşmesi metoduyla bir anket yaptı. 11 Mayıs 2020 günü 3 ayrı merkezden toplamda 5 bin 200 kişiyle canlı telefon görüşmesi yapılarak, çalışma tamamlandı. Araştırmada katılımcıların belirlenmesinde yüzde 58.5 erkek, yüzde 41.5 kadın olmak üzere cinsiyet dengesi sağlandı. Verilerin yüzde 1.3 yanılma/hata payı ile değerlendirildiğinin de açıklandığı ankete göre sadece 4 parti barajı geçebiliyor.

Kararsızlar dağıtılmadan

"Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna seçmenlerin yüzde 12,9'u 'kararsızım karşılığını verdi. Anket sonuçlarına göre kararsızlar dağıtılmadan, AK Parti: 32.2, CHP: 22.1, İYİ Parti: 9.5, MHP: 9.3, HDP: 8.1, Gelecek: 2.3, DEVA: 1.6, Saadet: 1, Diğerleri: 1 Kararsız/Cevap Yok: 12.9 çıktı...

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra

Yüzde 12.9'luk kararsızların dağıtılmasından sonra AK Parti'nin oyları yüzde 37.4, CHP'nin oyları 25.3, MHP'nin oyları yüzde 10,7, İYİ Parti'nin oyları ise 10.9 çıktı. HDP yüzde 9.4'te kalırken, Gelecek Parti yüzde 2.4, Deva Partisi ise 1.7 çıktı. Saadet Partisi yüzde 1.1 çıkarken diğerleri ise 1.1 şeklinde çıktı.

"KORONAVİRÜS konusunda hükümeti başarılı buluyor musunuz?" sorusuna ise, araştırmaya katılanların yüzde 43'ünün Başarılı Yüzde 17'sinin KISMEN BAŞARILI, Yüzde 35'inin BAŞARISIZ cevabı verirken yüzde 5'inin de KARARSIZ/CEVAP YOK seçeneğini tercih ettiği görüldü.

Yine araştırma kapsamında yöneltilen "KORONAVİRÜS (Kovid - 19) salgını ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan vaka, ölüm ve test sayılarını güvenilir buluyor musunuz?" sorusuna da yüzde 83'ünün EVET yüzde 14'ünün HAYIR, yüzde 3'ünün de KARARSIZ/CEVAP YOK dediği görüldü.

"Coronavirüsle mücadelede yapılanlara ek olarak başka neler yapılmalıydı" sorusuna verilen yanıtlar ise şöyle:

Yapılması gereken herşey yapılıyor: Yüzde 25

Belediyelerin ve STK'ların yardım toplaması engellenmemeliydi: Yüzde 25

Toplum tabanına daha çok ekonomik destek sağlanmalıydı: Yüzde 22

Tüm siyasi partiler ve belediyelerle istişari çalışılmalıydı: Yüzde 15

İlk başlarda daha sıkı tedbirler alınmalıydı: Yüzde 10

Cevap yok: Yüzde 3

Yüzde 61 olumsuz etkilendi

Corona virüsü salgınının hanehalkı gelirlerine etkisi sorusuna ise yüzde 41 "Olumsuz, ekonomik anlamda zararım var" karşılığını verirken yüzde 28 "Ne olumsuz ne olumlu, stabil", yüzde 20 "Çok olumsuz, işimi vb kaybettim", yüzde 3 "Olumlu, işlerim açıldı" yanıtını verdi. Yüzde 8 ise bu soruya yanıt vermemeyi tercih etti.

Hükümetin salgın nedeniyle aldığı ekonomik tedbirleri destekleyenlerin oranı yüzde 36 oldu. Kalıtımcıların yüzde 54'ü bu soruya 'hayır' yanıtını verirken yüzde 10 yanıt vermedi.

'Corona' süreci sonrası Türkiye'nin geleceğini nasıl gördüklerine ilişkin soruya ise katılımcıların yüzde 44'i "Az çok etkisi olabilir ama çabuk toparlarız" yanıtını verirken yüzde 36 "Her şeyi alt üst edecek ekonomik kriz çıkabilir", yüzde 15'i ise "Hiçbir olumsuz etkisi olmaz" yanıtını verdi.

Katılımcılara yöneltilen "Corona virüsü salgınının size en önemli etkisi ne oldu? Üç ayrı konu söyleyebilirsiniz" sorusuna şu yanıtlar verildi:

Eğitim hayatım olumsuz etkilendi: Yüzde 19

Daha fazla dini konulara yöneldim: Yüzde 18

Aylık gelirim azaldı: Yüzde 18

Film, kitap vb. daha fazla vakit ayırabildim: Yüzde 12

İşimi kaybettim: Yüzde 12

Psikolojim bozuldu: Yüzde 7

Ailemle daha fazla yakınlaştım: Yüzde 4

Yardımlaşma duygum gelişti: Yüzde 3

Sağlığımı kaybettim: Yüzde 3

Kendime daha fazla vakit ayırdım: Yüzde 2

Sosyal hayatım sınırlandı: Yüzde 2