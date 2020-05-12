MEB'den, 23 İl'e tayin hakkı için açıklama

Bugün memurlar.net'te yer alan haberde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 23 İl'e nakil hakkı verilmesine yönelik talepler için bir açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, iller arası yer değiştirme işlemleri sırasında, 23 il'e tayin hakkı verileceği belirtildi. İşte yapılan açıklama

23 İL KAPSAMINDA YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bilindiği üzere 2020 yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme işlemlerinin 6-11 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacağı ilan edilmişti.

Bakanlığımızca Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesinde belirlenen 23 il dışında görev yapan öğretmenlerin; bulunduğu ilde üç yıllık çalışma süresi aranmadan diğer şartları taşımaları kaydıyla 23 ille sınırlı olmak üzere yer değiştirme başvurusunda bulunabilmelerine ilişkin düzenlemeye Öğretmenlerin İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Duyurusunda yer verilerek bu kapsamda başvuru yapabilmelerine imkan tanınacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Personel Genel Mü