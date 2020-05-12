Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı için adaylar belirlendi
|12 Mayıs 2020 14:33
|Yazdır
Yargıtay Başkanlığına seçilen Mehmet Akarca'dan boşalan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı için Yargıtay Büyük Genel Kurulunda yapılan oylama tamamlandı.
Yargıtay Konferans Salonu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri arasında yapılan seçimde, oy kullanacak üyeler salona tek tek alındı. Salona, üyeler için tek kullanımlık kalem, maske ve dezenfektan konuldu.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı için yedi adayın yarıştığı seçimde 355 Yargıtay üyesi oy kullandı.
Seçim sonucunda, 5. Ceza Dairesi üyesi Veli Dalgalı 88, 16. Ceza Dairesi Başkanı Eyüp Yeşil 77, 8. Ceza Dairesi Üyesi Alper Yükselen Bikirli 53, 14. Ceza Dairesi Başkanı Bekir Şahin 51 ve 11. Ceza Dairesi Başkanı Ali İhsan Öztekin 30, 3. Ceza Dairesi Başkanı Osman Atalay 26 ve 2. Ceza Dairesi Üyesi Mehmet Akif Öndaş 15 oy aldı. 8 üyenin oyu geçersiz sayıldı, 7 üye oy kullanmadı.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan seçecek
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Büyük Genel Kurulunun kendi üyeleri içinden göstereceği adaylar arasından cumhurbaşkanı tarafından seçiliyor.
İlk oylamada en çok oy alan 5 üye aday gösterilmiş sayılıyor. Seçimde böylelikle belirlenen Veli Dalgalı, Eyüp Yeşil, Alper Yükselen Bikirli, Bekir Şahin ve Ali İhsan Öztekin'in ismi sıralı liste halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Erdoğan, 15 gün içinde adaylardan birini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak seçecek.
Cumhurbaşkanı, sıralamaya ve aldıkları oya bakmadan sunulan beş adaydan birini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı seçebiliyor.
Yeni seçilecek başsavcı, yaş haddinden emekliye ayrılmazsa 4 yıl görev yapacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Yargıtay FETÖ'nün medya ayağı cezalarını karara bağladı
12 Mayıs 2020 09:48
|Cezaevine SD kart sokmak suç mu? İşte Yargıtay kararı
12 Mayıs 2020 00:04
|İşçi, razı olmadan maaşı düşürülemez
10 Mayıs 2020 10:17
|Yargıtay: Avukatlara posta ile yapılan tebligat yok hükmünde
09 Mayıs 2020 15:03
|Yargıtay televizyon kumandasını silah saydı
09 Mayıs 2020 11:02
|Hatıra binaen ilaç yazma, görevi kötüye kullanma suçu oluşturur mu?
08 Mayıs 2020 00:07
|Yargıtay'dan FETÖ kararı: Ankesör kesin delil
07 Mayıs 2020 07:01
|Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı aday tespiti 12 Mayıs'ta yapılacak
06 Mayıs 2020 12:03
|Gül'ün eski başdanışmanı ve eski büyükelçinin hapis cezasını Yargıtay onadı
06 Mayıs 2020 11:17
|Borcunuz olmadığı halde sürekli mesaj mı alıyorsunuz? Yargıtay'dan önemli karar
06 Mayıs 2020 00:15