1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı için adaylar belirlendi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı için yapılan oylamada, adaylardan 5. Ceza Dairesi üyesi Veli Dalgalı, 16. Ceza Dairesi Başkanı Eyüp Yeşil, 8. Ceza Dairesi Üyesi Alper Yükselen Bikirli, 14. Ceza Dairesi Başkanı Bekir Şahin ve 11. Ceza Dairesi Başkanı Ali İhsan Öztekin en çok oy alan 5 isim oldu
 12 Mayıs 2020 14:33
Yazdır
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı için adaylar belirlendi

Yargıtay Başkanlığına seçilen Mehmet Akarca'dan boşalan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı için Yargıtay Büyük Genel Kurulunda yapılan oylama tamamlandı.

Yargıtay Konferans Salonu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri arasında yapılan seçimde, oy kullanacak üyeler salona tek tek alındı. Salona, üyeler için tek kullanımlık kalem, maske ve dezenfektan konuldu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı için yedi adayın yarıştığı seçimde 355 Yargıtay üyesi oy kullandı.

Seçim sonucunda, 5. Ceza Dairesi üyesi Veli Dalgalı 88, 16. Ceza Dairesi Başkanı Eyüp Yeşil 77, 8. Ceza Dairesi Üyesi Alper Yükselen Bikirli 53, 14. Ceza Dairesi Başkanı Bekir Şahin 51 ve 11. Ceza Dairesi Başkanı Ali İhsan Öztekin 30, 3. Ceza Dairesi Başkanı Osman Atalay 26 ve 2. Ceza Dairesi Üyesi Mehmet Akif Öndaş 15 oy aldı. 8 üyenin oyu geçersiz sayıldı, 7 üye oy kullanmadı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan seçecek

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Büyük Genel Kurulunun kendi üyeleri içinden göstereceği adaylar arasından cumhurbaşkanı tarafından seçiliyor.

İlk oylamada en çok oy alan 5 üye aday gösterilmiş sayılıyor. Seçimde böylelikle belirlenen Veli Dalgalı, Eyüp Yeşil, Alper Yükselen Bikirli, Bekir Şahin ve Ali İhsan Öztekin'in ismi sıralı liste halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Erdoğan, 15 gün içinde adaylardan birini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak seçecek.

Cumhurbaşkanı, sıralamaya ve aldıkları oya bakmadan sunulan beş adaydan birini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı seçebiliyor.

Yeni seçilecek başsavcı, yaş haddinden emekliye ayrılmazsa 4 yıl görev yapacak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yargıtay FETÖ'nün medya ayağı cezalarını karara bağladı
12 Mayıs 2020 09:48		 Cezaevine SD kart sokmak suç mu? İşte Yargıtay kararı
12 Mayıs 2020 00:04
İşçi, razı olmadan maaşı düşürülemez
10 Mayıs 2020 10:17		 Yargıtay: Avukatlara posta ile yapılan tebligat yok hükmünde
09 Mayıs 2020 15:03
Yargıtay televizyon kumandasını silah saydı
09 Mayıs 2020 11:02		 Hatıra binaen ilaç yazma, görevi kötüye kullanma suçu oluşturur mu?
08 Mayıs 2020 00:07
Yargıtay'dan FETÖ kararı: Ankesör kesin delil
07 Mayıs 2020 07:01		 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı aday tespiti 12 Mayıs'ta yapılacak
06 Mayıs 2020 12:03
Gül'ün eski başdanışmanı ve eski büyükelçinin hapis cezasını Yargıtay onadı
06 Mayıs 2020 11:17		 Borcunuz olmadığı halde sürekli mesaj mı alıyorsunuz? Yargıtay'dan önemli karar
06 Mayıs 2020 00:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:13 - Sağlık çalışanlarının 'Covid' şarkısı beğeni yağmuruna tutuldu15:08 - Koronavirüs ile mücadelede Türk ışını dönemi başladı15:07 - Demet Akalın: Normalleşelim, ben bile geçinemiyorum15:05 - Elazığ ve Malatya'da 23 bin 734 konut inşa edilecek15:00 - Dolar yeniden 7 TL'nin altına indi15:00 - Karantinaya alınan Gölbaşı'nda vaka sayısı artıyor14:56 - İki ilde daha sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı14:48 - Bakan Çavuşoğlu: 507 Türk vatandaşı virüsten hayatını kaybetti14:42 - Batman'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 5'e yükseldi14:36 - Ordu Valisi: Vaka sayıları 1-2 rakamlarına kadar düştü
14:35 - MEB'den, 23 İl'e tayin hakkı için açıklama14:33 - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı için adaylar belirlendi14:23 - MAK'ın anketine göre, sadece 4 parti barajı geçiyor14:15 - Bakan Gül: Bayramdan sonra tedbirler yumuşatılacak14:15 - Esnek çalışma ve idari izinler, 20 Mayıs'ta gözden geçirilecek14:11 - Virüs çıkan berber, Belediye Başkanı dahil 150 kişiye temas etmiş14:05 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri13:58 - Bu belirtiler çocuklarda koronavirüsün işareti olabilir
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Emniyet müdür yardımcısı ve komiserin skandal partisinin görüntüleri
Asya'da ikinci dalga paniği yaşanıyor
18 ve 19 Mayıs'ta bakkal, manav, market ve kasaplar açık olacak
Acun Ilıcalı ve ekibi Dominik'ten Türkiye'ye dönüyor... 14 gün KYK yurdunda kalacaklar
Esnek çalışma ve idari izinler, 20 Mayıs'ta gözden geçirilecek
Kapsamdan çıkan 6 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak
Veliler indirim talep edince, okul yönetiminin kararı sert oldu
İhtiyaç Kredisinde Görülmemiş Oran: %0,79
Jandarma'da, Asayiş branşlı olarak alım olmayacak
Rotasyona tabi olmamak için aylıksız izin almaya başladılar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sen de yap güzel oluyor 2
11.05.2020 avm'ler önünde oluşan kuyruk 5
avm'lerin 11 mayıs'ta kademeliolarak açılması 1
şımarık 3
Sahibinden kiralık ve satılık ilan verene ceza 1
çok güzelsin ankara 5
karabük 5
vis a vis 1
voleybol ligi 2019/2020 sezonunun iptal edilmesi 4
Aydın'da maske takma zorunluluğu 1
SON İLANLAR
Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
Ürgüp Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Acıpayam Belediyesi ABELTAŞ Geçici İşçi Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çiçekpınar Belediyesi Memur Alım İlanı-İlan İptal Edildi
Sivas Gürün Belediyesi 9 İşçi Alacak
Kırklareli Beya Personel Aş. Geçici 15 İşçi Alacak
Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam