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Bakan Çavuşoğlu: 507 Türk vatandaşı virüsten hayatını kaybetti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kovid-19 nedeniyle yurt dışında 507 Türk vatandaşının vefat ettiğini, 400'den fazlasının cenazesinin getirildiğini bildirdi
 12 Mayıs 2020 14:48
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Bakan Çavuşoğlu: 507 Türk vatandaşı virüsten hayatını kaybetti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kovid-19 salgını nedeniyle yurt dışında yaşayan 507 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini bildirdi.

Çavuşoğlu, Akit TV'de katıldığı programda soruları yanıtladı.

Bakan Çavuşoğlu, Kovid-19 salgını nedeniyle tahliyeler ve yurt dışındaki vatandaşların durumuyla ilgili bir soru üzerine, "7 milyona yakın vatandaşımız yurt dışında yaşıyor. Bugün itibariyle 507 vatandaşımız vefat etti. 400'den fazlasının cenazelerini ülkemize getirdik. Bazılarının oralarda defnedilmesi istendi, bazılarının işlemleri devam ediyor." dedi.

Yurt dışında bulunan ve Türkiye'ye dönmek isteyen Türk vatandaşlarının tahliyesinin de devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, "110 ülkeden 65 binden fazla vatandaşımızı ülkemize getirdik." diye konuştu.

- Tahliyeler devam ediyor

Kazakistan'dan 300 Türk vatandaşının bugün THY ile Türkiye'ye getirilmesini sağlayacaklarını aktaran Çavuşoğlu, bu akşam saatlerinde Dominik Cumhuriyeti'nden kalkacak bir uçağın da bölge ülkelerindeki Türkleri getireceğini ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, Küba'dan 9, Jamaika'dan 9, Bahamalar'dan 3, Cayman Adaları'ndan 3 kişinin Dominik'e götürüleceğini ve buradan kalkacak uçakla Türkiye'ye geleceğini bildirdi. Çavuşoğlu, aynı uçakla Bulgaristan, Romanya ve Azerbaycan vatandaşlarının da getirileceğini söyledi.

Afrika veya Latin Amerika gibi bazı yerlerde katı karantina kuralları ya da güvenlik gibi nedenlerle bu ülkelerdeki Türklerin getirilmesinde güçlükler yaşandığını kaydeden Çavuşoğlu, "Getiremediklerimizle de tek tek ilgileniyoruz. Misyonlarımıza ilave ödenek gönderdik." dedi.

- Çeşitli ülkelerde 500 Türk tedavi altında

Yurt dışında Kovid-19 hastalığına yakalanan yaklaşık 500 Türk vatandaşının çeşitli ülkelerdeki hastanelerde tedavi gördüğü bilgisini veren Çavuşoğlu, Türk misyonlarının bulundukları ülkelerde tedavi gören vatandaşlarla sürekli ilgilendiklerini belirtti.

Çavuşoğlu, "Biz Bize Yeteriz" kampanyasını, bulundukları ülkelerde başlattıklarını, varlıklı Türklerin, misyon çalışanlarının, iş insanlarının ve o ülkelerdeki derneklerin kampanyaya katkı sağladıklarını söyledi.

- 79 ülkenin talepleri karşılandı

Kendi ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp diğer ülkelere de destekte bulunduklarını söyleyen Çavuşoğlu, "79 ülkenin taleplerinin önemli bir kısmını karşıladık." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, "Hiçbir ülkeden hibe anlamında bir talepte bulunmadık, ihtiyaç da duymadık." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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