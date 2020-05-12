Karantinaya alınan Gölbaşı'nda vaka sayısı artıyor
|12 Mayıs 2020 15:00
|Yazdır
Karantina altındaki Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde korona virüs (Covid-19) vaka sayısında artış yaşanıyor.
Gölbaşı ilçesinde 7 Mayıs tarihinde ilçe merkezi ve köylerinde toplam 14 olan pozitif vaka sayısının 31'e yükseldiği öğrenildi. Sayının yükselmesi ilçede tedirginliğe neden olurken, filyasyon ekipleri alan çalışmalarını sürdürüyor. İlçede virüsün, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde mide rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören bir kişi ve batı illeriyle bağlantılı 2 kişi nedeniyle yayıldığı ihtimali değerlendiriliyor. Gölbaşı ilçesinde iki köyde başlayan karantina uygulamasına daha sonra başka köyler de eklendi. Son olarak önceki gün Ozan köyünde vaka görülünce, bu köy de karantina altına alındı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, köylerde artan vaka sayılarının ardından Fatih ve Cumhuriyet Mahallesi'nde de yeni vakalar görülmesi üzerine 7 Mayıs tarihinde ilçe merkezinin tamamında karantina uyguladı.
Karantina altına alınan ilçe merkezinde sık sık belediye hoparlöründen vatandaşların karantina kurallarına uyması noktasında anonslar yapılıyor. İlçe merkezindeki iş yerleri kapatılırken, ilçe halkı da sokağa çıkmamaya gayret ediyor.
Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Kahramanmaraş illeri arasında ulaşımda kavşak konumunda olan Gölbaşı ilçesinde tedbirler arttırıldı. Şehirlerarası ulaşımın sağlandığı Atatürk Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar beton bloklar ile kapatıldı. Araçların iller arası geçişlerine kontrollü olarak izin veriliyor. Kentin giriş noktalarında durdurulan araçların içindeki kişilerin ateşleri ölçülüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Batman'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
12 Mayıs 2020 14:42
|Ordu Valisi: Vaka sayıları 1-2 rakamlarına kadar düştü
12 Mayıs 2020 14:36
|Virüs çıkan berber, Belediye Başkanı dahil 150 kişiye temas etmiş
12 Mayıs 2020 14:11
|İBB, 'Bisiklet kullanın' dedi ancak bisiklet yolları işgal altında
12 Mayıs 2020 13:27
|Hiç koronavirüs vakasının görülmediği turistik kent: Amasra
12 Mayıs 2020 13:19
|Bu da berberin filyasyon takip sistemi
12 Mayıs 2020 13:17
|Kapsamdan çıkan 6 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak
12 Mayıs 2020 12:28
|Şahinbey Belediyesi 7 bin ailenin fırın borcunu kapattı
12 Mayıs 2020 07:34
|Zonguldak'tan iyi haber! Bugün yeni vaka tespit edilmedi
11 Mayıs 2020 23:36
|Van Valiliği, kentteki vaka sayısı açıkladı
11 Mayıs 2020 23:08