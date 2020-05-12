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Karantinaya alınan Gölbaşı'nda vaka sayısı artıyor

Karantina altındaki Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde korona virüs (Covid-19) vaka sayısında artış yaşanıyor.
 12 Mayıs 2020 15:00
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Karantinaya alınan Gölbaşı'nda vaka sayısı artıyor

Karantina altındaki Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde korona virüs (Covid-19) vaka sayısında artış yaşanıyor.

Gölbaşı ilçesinde 7 Mayıs tarihinde ilçe merkezi ve köylerinde toplam 14 olan pozitif vaka sayısının 31'e yükseldiği öğrenildi. Sayının yükselmesi ilçede tedirginliğe neden olurken, filyasyon ekipleri alan çalışmalarını sürdürüyor. İlçede virüsün, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde mide rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören bir kişi ve batı illeriyle bağlantılı 2 kişi nedeniyle yayıldığı ihtimali değerlendiriliyor. Gölbaşı ilçesinde iki köyde başlayan karantina uygulamasına daha sonra başka köyler de eklendi. Son olarak önceki gün Ozan köyünde vaka görülünce, bu köy de karantina altına alındı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, köylerde artan vaka sayılarının ardından Fatih ve Cumhuriyet Mahallesi'nde de yeni vakalar görülmesi üzerine 7 Mayıs tarihinde ilçe merkezinin tamamında karantina uyguladı.

Karantina altına alınan ilçe merkezinde sık sık belediye hoparlöründen vatandaşların karantina kurallarına uyması noktasında anonslar yapılıyor. İlçe merkezindeki iş yerleri kapatılırken, ilçe halkı da sokağa çıkmamaya gayret ediyor.

Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Kahramanmaraş illeri arasında ulaşımda kavşak konumunda olan Gölbaşı ilçesinde tedbirler arttırıldı. Şehirlerarası ulaşımın sağlandığı Atatürk Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar beton bloklar ile kapatıldı. Araçların iller arası geçişlerine kontrollü olarak izin veriliyor. Kentin giriş noktalarında durdurulan araçların içindeki kişilerin ateşleri ölçülüyor.
İhlas Haber Ajansı
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