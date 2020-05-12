Demet Akalın: Normalleşelim, ben bile geçinemiyorum
|12 Mayıs 2020 15:07
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Şarkıcı Demet Akalın, AVM'ler açılıyorsa eğlence sektöründe de normalleşmeye gidilmesi gerekiyor. Sektörde 300 bin kişi ekmek yiyor. Bu alanda Türkiye'nin en çok kazananlarının başında geliyorum. Ona rağmen diyorum ki ben bile idare edemiyorum. Bakmamız gereken çoluğumuz çocuğumuz var dedi.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler, normalleşme sürecinin başlamasıyla esnetilirken, ünlülerden de eğlence sektörüne yönelik açıklamalar geldi.
Türkiye'nin en çok kazananlarından biri olmasına rağmen artık durumunu idare edemediğini ifade eden Demet Akalın, çoğu sektörde normalleşmeye gidilirken eğlence sektöründe herhangi bir gelişmenin olmamasına tepkili.
"BAKMAMIZ GEREKEN ÇOLUĞUMUZ ÇOCUĞUMUZ VAR"
Akalın, yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"AVM'ler açılıyorsa eğlence sektöründe de normalleşmeye gidilmesi gerekiyor. Sektörde 300 bin kişi ekmek yiyor. Bu alanda Türkiye'nin en çok kazananlarının başında geliyorum. Ona rağmen diyorum ki ben bile idare edemiyorum. Bakmamız gereken çoluğumuz çocuğumuz var."
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