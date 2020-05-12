Diyetisyenler, diğer sağlık personeli unvanında istihdam edilebilir mi?

Bilindiği üzere, "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"a ekli 4 sayılı cetvelde; "Diğer Sağlık Personeli" "657 sayılı Kanunun sağlık hizmetleri sınıfında sayılan ve cetvelde yer almayan diğer unvanlarla ilgili, en az sağlık meslek lisesi veya yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak." olarak tanımlanmıştır.

Diğer taraftan, "Diyetisyen" ise aynı 4 sayılı cetvelde; "Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak." şeklinde belirlenmiştir.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından 07 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete'de; 45 Hemşire, 1 Fizyoterapist, 2 Ebe, 5 Sağlık Teknikeri, 4 Diğer Sağlık Personeli ve 1 Eczacı olmak üzere 58 sözleşmeli personel kadrosu ilan edilmiştir.

İlgili üniversite tarafından "Diğer Sağlık Personeli" alanında "Beslenme ve Diyetetik" bölümü lisans mezunu istihdam edilmesi durumunun, yukarıda yer verdiğimiz mezkur usul ve esaslara aykırılık teşkil etmektedir.

Şöyle ki, "diğer sağlık personeli" alanından personel istihdam edilebilmesi için öncelikle bu alanın cetvelde yer almayan bir unvan olması şarttır. Halbuki, Diyetisyen ise aynı cetvelde tanımlanmıştır.

Dolayısıyla, ilgili yükseköğretim kurumunun diğer sağlık personeli kategorisinden diyetisyen istihdamı yoluna gidilmesinin ilerleyen süreçte ilgili kamu idaresine sorun yaşatacağını değerlendiriyoruz...

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