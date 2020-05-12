Diyetisyenler, diğer sağlık personeli unvanında istihdam edilebilir mi?
|12 Mayıs 2020 16:50
|Yazdır
Bilindiği üzere, "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"a ekli 4 sayılı cetvelde; "Diğer Sağlık Personeli" "657 sayılı Kanunun sağlık hizmetleri sınıfında sayılan ve cetvelde yer almayan diğer unvanlarla ilgili, en az sağlık meslek lisesi veya yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak." olarak tanımlanmıştır.
Diğer taraftan, "Diyetisyen" ise aynı 4 sayılı cetvelde; "Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak." şeklinde belirlenmiştir.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından 07 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete'de; 45 Hemşire, 1 Fizyoterapist, 2 Ebe, 5 Sağlık Teknikeri, 4 Diğer Sağlık Personeli ve 1 Eczacı olmak üzere 58 sözleşmeli personel kadrosu ilan edilmiştir.
İlgili üniversite tarafından "Diğer Sağlık Personeli" alanında "Beslenme ve Diyetetik" bölümü lisans mezunu istihdam edilmesi durumunun, yukarıda yer verdiğimiz mezkur usul ve esaslara aykırılık teşkil etmektedir.
Şöyle ki, "diğer sağlık personeli" alanından personel istihdam edilebilmesi için öncelikle bu alanın cetvelde yer almayan bir unvan olması şarttır. Halbuki, Diyetisyen ise aynı cetvelde tanımlanmıştır.
Dolayısıyla, ilgili yükseköğretim kurumunun diğer sağlık personeli kategorisinden diyetisyen istihdamı yoluna gidilmesinin ilerleyen süreçte ilgili kamu idaresine sorun yaşatacağını değerlendiriyoruz...
İLAN METNİ
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Jandarma'da, Asayiş branşlı olarak alım olmayacak
12 Mayıs 2020 00:21
|Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli alımı bir ilk olacak
11 Mayıs 2020 17:34
|Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden memurlar.net'teki haberle ilgili açıklama
10 Mayıs 2020 16:27
|Koruma ve güvenlik görevlisi de sözleşmeli statüde alınabilecek
09 Mayıs 2020 20:12
|İki kurum daha, sözleşmeli personeli, KPSS sonrası sözlü sınavla alacak
09 Mayıs 2020 13:45
|Resmi Gazetede yayımlandı. Tarım Bakanlığı, kamuda çalışanları almayacak
09 Mayıs 2020 02:55
|24 aday başvurdu, ama en düşük ALES ve yabancı dil puanına sahip aday kazandırıldı
09 Mayıs 2020 00:01
|KPSS 2020/6 tercih sonuçları açıklandı
08 Mayıs 2020 14:38
|Jandarma uzman erbaş temin sürecinde değişiklik
07 Mayıs 2020 13:01
|Tarımda personel alımına başvurular alınacak
07 Mayıs 2020 11:57