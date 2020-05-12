Türkiye Hentbol Federasyonu, ligleri mevcut haliyle tescil etti
|12 Mayıs 2020 15:19
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Türkiye Hentbol Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı ara verilen tüm ligleri mevcut haliyle tescil etti.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Tüm hentbol ligleri normal sezon sıralamasına göre tescil edilmiştir. Hiçbir ligimizde ve Türkiye Kupası'nda şampiyon ilan edilmeyecektir. Sezon öncesi ilan edilen statülerde yer alan ligden düşme uygulanmayacaktır." ifadelerine yer verildi.
Türkiye'de ve tüm dünyada Kovid-19 salgınının neden olduğu belirsizlikle mücadelede devletin çizdiği çerçeveye uygun şekilde federasyonun üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalıştığının kaydedildiği açıklamada, şu görüşlere yer verildi:
"Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Kasapoğlu ile birlikte hentbol faaliyetleri ile ilgili olarak izlenecek yol, federasyonumuz tarafından büyük bir titizlikle yürütülmeye çalışılmıştır. Oluşan durum ile yaşanan belirsizliğin lig faaliyetlerimiz ve Türkiye Kupası müsabakalarımıza olumsuz etkiler vermemesi adına yönetim kurulumuz telekonferans yöntemi ile bir toplantı gerçekleştirmiştir. Türk hentbolunun içerisinde yer alan sporcu, antrenör, hakem, idareci kısaca hentbol ailesinin sağlığını korumak amacıyla, Türkiye Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu, kulüplerin Avrupa kupalarındaki temsil hakları liglerin sıralaması göre yönetim kurulumuz tarafından belirlenecektir. Gelecek sezonun lig yapıları, takım sayıları, ilgili mevzuat hükümlerine göre yönetim kurulumuz tarafından oluşturulacaktır."
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