Putin'in en yakınındaki adam koronaya yakalandı
|12 Mayıs 2020 15:35
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanede tedavi gördüğünü belirterek Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir aydan fazla görüşmediklerini söyledi.
Peskov, kamuoyu tarafından son defa 30 Nisan'da Putin'in video konferans yoluyla gerçekleştirdiği bir toplantıda görülmüştü.
Başbakan Mihail Mişustin, İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve Kültür Bakanı Olga Lyubimova'da Kovid-19 tespit edilmişti. Mişustin ve Yakuşev'in tedavisi hastanede sürerken, Lybimova ise evde tedavi görmeye devam ediyor.
Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 10 bin 899 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 232 bin 243'e ulaştığı bildirilmişti.
Açıklamada, ülkede ölü sayısının 107 artarak 2 bin 116'ya, iyileşen sayısının da 3 bin 711 artarak 43 bin 512'ye yükseldiği kaydedilmişti.
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