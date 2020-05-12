İstifa eden Rektör: Milli yazılım ekipleri oluşturduk, rahatsız oldular
|12 Mayıs 2020 15:37
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Eski rektör, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, milli çocuklardan oluşan yazılım ekipleri oluşturduklarını belirterek, "Siz bu devletin milli çocuğusunuz ve bize milli yazılımlar gerek. Milli çocuklar dışardan alınan programlarla iş yapmazlar.
"Hiçbir verimiz dışarıya gitmeden bir milyon öğrencinin sınavını yaptık"
Son sınavda (online AÖF sınavı) tam beş yazılım gerekiyordu ve bizim çocuklarımız beş yazılımı da kendileri yaptılar. Sınav sürecinde kendi sunucularımız üzerinden hiçbir verimiz dışarıya gitmeden 1 milyon öğrencinin sınavını gerçekleştirdik.
Ben buraya geldikten sonra öğrenme yönetimi sistemini millileştirdim, şu anda aktif-pasif olan 3 milyon öğrencinin bütün verileri bizde kalıyor. Bizden önce dışarıdaydı. Dışarıda bir ülkenin sisteminde duruyordu. Zeki çocuk, akıllı çocuk, gözlüklü çocuk, hastalığı olan, olmayan her şeyi orada duruyordu.
"Milli yazılımdan rahatsız ve huzursuz oluyorlar"
20 günde açıklanan sonuçları, beş günde açıklamamız... Devlet görevlisi olarak takdir beklemiyoruz. Biz bu işi yapmakla mükellefiz. Ama mutlu olmayan insanların da mutsuz olmak için sebeplerinin olduğunu biliyoruz. Çünkü milli yazılımdan rahatsız ve huzursuz oluyorlar. Çünkü kendi yazılımları satılamayacak, kendi yazılımlarıyla Türkiye'nin verisini tutamayacak.
Bu sistemden nemalanan gruplar yok olacak. Benim devlet memuru olarak üstüme düşen vazife, milli yazılımı yapmaktı, bu işte irade göstermekti. Biz onu yaptık. Gerisi 2 bin yıllık devletin takdirindedir." diye konuştu.
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