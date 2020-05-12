1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hazine yaklaşık 8,7 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün gerçekleştirdiği iki tahvil ihalesinde 8 milyar 660,9 milyon lira borçlanmaya gitti.
 12 Mayıs 2020 15:54
Yazdır
Hazine yaklaşık 8,7 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün gerçekleştirdiği iki tahvil ihalesinde 8 milyar 660,9 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık, ilk ihalede 3 yıl (1134 gün) vadeli, 3 ayda (91 gün) bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli devlet tahvilini yeniden ihraç etti.

İhalede dönemsel faiz yüzde 2,58 oldu.

Nominal teklifin 6 milyar 15 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 510 milyon lira, net satış 3 milyar 528,3 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından teklif alınmayan ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 796 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede ise 8 yıl (2968 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,65 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edildi.

İhalede reel basit faiz yüzde 2,48, reel bileşik faiz yüzde 2,49 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 756 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 706 milyon lira, net satış 2 milyar 382,6 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından teklif alınmayan ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 354,2 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 250 milyon liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, piyasaya toplam 8 milyar 660,9 milyon lira borçlandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
3 milyonu aşkın kredi kartıyla ilk kez online alışveriş yapıldı
12 Mayıs 2020 10:55		 Koronavirüs salgını, müstakil ve bahçeli evlere ilgiyi artırdı
09 Mayıs 2020 15:32
Gayrı menkul sektöründe ev planları değişiyor
09 Mayıs 2020 09:16		 Hazine 46 milyar açık verdi
08 Mayıs 2020 17:53
Konut sahipliği oranları düşüyor, kiracılık artıyor
07 Mayıs 2020 22:10		 Hazine 11 milyar lira borçlandı
05 Mayıs 2020 16:19
Koronavirüs salgının otomotiv sektörüne etkileri
04 Mayıs 2020 14:46		 Özel bankalardan damla damla kredi
01 Mayıs 2020 19:35
Hazine destekli tarımsal kredi geri ödemelerine 6 ay erteleme
30 Nisan 2020 18:21		 Kamu bankaları 4,5 milyondan fazla vatandaşa destek kredisi verdi
30 Nisan 2020 18:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:59 - Yolda koşarken hayatını kaybetti16:57 - Acun Ilıcalı: Türkiye'ye ben değil, ekibimin bir kısmı dönüyor16:55 - TMO: Devlet kurumuyuz, kar payı ödemesi yapamayız16:50 - Diyetisyenler, diğer sağlık personeli unvanında istihdam edilebilir mi?16:49 - Bakan Selçuk: 55 bin 196 engelli memur istihdam edildi16:43 - Taziyeye katılan bir kişide virüs çıktı, bütün köye test yapıldı16:31 - Başsavcılık, Ankara Barosu'ndan ıslak imzalı metni istedi16:28 - Bir doktor daha koronavirüsten hayatını kaybetti16:25 - Husumetli iki ailenin silahlı kavgasında 2 kişi öldü 1 kişi yaralandı16:16 - Guinness Rekorlar Kitabı'na giren fidanlar büyüyor
16:12 - Rusya korona vakalarında dünyada ikinci sıraya yerleşti16:04 - Yılmaz Özdil'in villası siteyi karıştırdı15:56 - Virüsü yenen Vali: Havalar ısındı 'mikrop bize bulaşmaz' demeyelim15:54 - Hazine yaklaşık 8,7 milyar lira borçlandı15:53 - Alemci Emniyet Müdür Yardımcısı ve Komiser görevden alındı15:49 - İstanbul'dan kaçan Nissan eski CEO'suyla ilgili yeni detaylar15:41 - Aynı caddede su tesisatçılığı yapan iki kardeşin kavgası kanlı bitti15:40 - PTT, personeline 2 bin TL destek ödemesi yapacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bu yıl tatile gitmeyi planlıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Emniyet müdür yardımcısı ve komiserin skandal partisinin görüntüleri
Esnek çalışma ve idari izinler, 20 Mayıs'ta gözden geçirilecek
Asya'da ikinci dalga paniği yaşanıyor
18 ve 19 Mayıs'ta bakkal, manav, market ve kasaplar açık olacak
Acun Ilıcalı: Türkiye'ye ben değil, ekibimin bir kısmı dönüyor
Kapsamdan çıkan 6 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak
Veliler indirim talep edince, okul yönetiminin kararı sert oldu
Alemci Emniyet Müdür Yardımcısı ve Komiser görevden alındı
İhtiyaç Kredisinde Görülmemiş Oran: %0,79
İlkokul öğrencisinin Fahrettin Koca taklidi gülümsetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
türkiye e-futbol şampiyonası 2
denizden virüs bulaşmaz 3
cumhurbaşkanlığı seçim sisteminin değişmesi 2
günaydın sözlük 1
ne diyordum 3
hamur işi 2
doların kanatlanması 1
sevda noyan'ın italyan vatandaşı olması 4
tek başına 57 kişiye virüs bulaştıran kadın 3
beş yıl içinde dil öğrenmeye gerek kalmayacak 6
SON İLANLAR
Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
Ürgüp Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Acıpayam Belediyesi ABELTAŞ Geçici İşçi Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çiçekpınar Belediyesi Memur Alım İlanı-İlan İptal Edildi
Sivas Gürün Belediyesi 9 İşçi Alacak
Kırklareli Beya Personel Aş. Geçici 15 İşçi Alacak
Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam