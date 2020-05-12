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Husumetli iki ailenin silahlı kavgasında 2 kişi öldü 1 kişi yaralandı

Kars'ın Kağızman ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı.
 12 Mayıs 2020 16:25
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Husumetli iki ailenin silahlı kavgasında 2 kişi öldü 1 kişi yaralandı

Kars'ın Kağızman ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı.

Kuloğlu köyünde daha önce aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet olan iki aile arasında tartışma yaşandı.

Yaklaşık 5 ay önce bir kavgada S.G'nin öldürülmesinden Daşdan ailesini sorumlu tutan S.G, F.G. ve A.G, ailenin evlerine silahla ateş açtı.

Daşdan ailesinin de silahla karşılık vermesi üzerine iki aile arasında yaşanan kavgada, Gökhan Daşdan ve Ümit Daşdan hayatını kaybetti. Ağır yaralanan İzzet Daştan ise sağlık ekiplerince Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine sevk edildi.

Gökhan ve Erdem Daşdan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kağızman Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Jandarma ekipleri köyün giriş ve çıkış noktalarında yoğun güvenlik önlemi aldı.
Anadolu Ajansı
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