Bir doktor daha koronavirüsten hayatını kaybetti

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ FEDAKARLIKLARI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ... Fahrettin Altun twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda şu ifadelere yer verdi: ''Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve liderliğiyle sağlık sistemimize yaptığımız yatırımın önemini bugün daha iyi idrak ediyoruz. Sağlık çalışanlarımız ise fedakarlıkları ve başarıları ile dünyaya örnek oluyorlar. Çok iyi bir mücadele veriyoruz. Ancak mücadelemiz henüz bitmedi...''