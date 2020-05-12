1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bir doktor daha koronavirüsten hayatını kaybetti

İzmir'de, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Galip Berkan Dingiloğlu korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.
 12 Mayıs 2020 16:28
Yazdır
Bir doktor daha koronavirüsten hayatını kaybetti

İzmir'de, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Galip Berkan Dingiloğlu korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

İzmir Tabip Odası üyesi ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Galip Berkan Dingiloğlu'nun korona virüsü testi pozitif çıkmıştı. Dr. Galip Berkan Dingiloğlu'ndan acı haber geldi. İzmir Tabip Odası, 64 yaşındaki doktorun hayatını kaybettiğini duyurdu. Dr. Galip Berkan Dingiloğlu'nun ölümü sağlık camiasını yasa boğdu.

Daha önce 3 doktor yaşamını yitirmişti

İzmir'de daha önce de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde uzun yıllar doktorluk yapan Nihat Dayanıklı (70) ile bir ambalaj firmasında iş yeri hekimliği yapan Dr. Muharrem İdiz ve kardeşi Dr. Nuri İdiz korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmişti.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sağlık çalışanlarının 'Covid' şarkısı beğeni yağmuruna tutuldu
12 Mayıs 2020 15:13		 İzmir Barosu, Yargıçlar Sendikası Başkanına sahip çıktı
12 Mayıs 2020 09:03
Hemşire çift omuz omuza hastalara şifa olmak için çabalıyor
11 Mayıs 2020 23:51		 Yargıtay'da önemli seçim yarın!
11 Mayıs 2020 18:51
Koronavirüsü yenen hemşireler: Virüsün bittiği gün en mutlu günümüz olacak
11 Mayıs 2020 15:19		 Koronavirüsün bu dünyadan aldığı 'efsane hocalar'
11 Mayıs 2020 14:22
DHKP-C sanığı için twit atan hakim YARSAV adayı çıktı
11 Mayıs 2020 09:13		 Koronavirüsü yenen Nurten hemşire'nin bir tek dileği var
10 Mayıs 2020 19:36
Sağlık çalışanları, iki aydır ailelerinden ayrı yaşıyor
10 Mayıs 2020 18:34		 İzmir polisi yaşlılara refakat etti, sokakta maske dağıttı
10 Mayıs 2020 16:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:59 - Yolda koşarken hayatını kaybetti16:57 - Acun Ilıcalı: Türkiye'ye ben değil, ekibimin bir kısmı dönüyor16:55 - TMO: Devlet kurumuyuz, kar payı ödemesi yapamayız16:50 - Diyetisyenler, diğer sağlık personeli unvanında istihdam edilebilir mi?16:49 - Bakan Selçuk: 55 bin 196 engelli memur istihdam edildi16:43 - Taziyeye katılan bir kişide virüs çıktı, bütün köye test yapıldı16:31 - Başsavcılık, Ankara Barosu'ndan ıslak imzalı metni istedi16:28 - Bir doktor daha koronavirüsten hayatını kaybetti16:25 - Husumetli iki ailenin silahlı kavgasında 2 kişi öldü 1 kişi yaralandı16:16 - Guinness Rekorlar Kitabı'na giren fidanlar büyüyor
16:12 - Rusya korona vakalarında dünyada ikinci sıraya yerleşti16:04 - Yılmaz Özdil'in villası siteyi karıştırdı15:56 - Virüsü yenen Vali: Havalar ısındı 'mikrop bize bulaşmaz' demeyelim15:54 - Hazine yaklaşık 8,7 milyar lira borçlandı15:53 - Alemci Emniyet Müdür Yardımcısı ve Komiser görevden alındı15:49 - İstanbul'dan kaçan Nissan eski CEO'suyla ilgili yeni detaylar15:41 - Aynı caddede su tesisatçılığı yapan iki kardeşin kavgası kanlı bitti15:40 - PTT, personeline 2 bin TL destek ödemesi yapacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bu yıl tatile gitmeyi planlıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Emniyet müdür yardımcısı ve komiserin skandal partisinin görüntüleri
Esnek çalışma ve idari izinler, 20 Mayıs'ta gözden geçirilecek
Asya'da ikinci dalga paniği yaşanıyor
18 ve 19 Mayıs'ta bakkal, manav, market ve kasaplar açık olacak
Acun Ilıcalı: Türkiye'ye ben değil, ekibimin bir kısmı dönüyor
Kapsamdan çıkan 6 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak
Veliler indirim talep edince, okul yönetiminin kararı sert oldu
Alemci Emniyet Müdür Yardımcısı ve Komiser görevden alındı
İhtiyaç Kredisinde Görülmemiş Oran: %0,79
İlkokul öğrencisinin Fahrettin Koca taklidi gülümsetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
voleybol ligi 2019/2020 sezonunun iptal edilmesi 4
sen de yap güzel oluyor 2
günaydın sözlük 1
kredisi bitmek 2
dış güçler 2
kredi kartının en az ödeme tutarını ödemek 4
üşümek 2
çok güzelsin ankara 5
hamur işi 2
denizden virüs bulaşmaz 3
SON İLANLAR
Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
Ürgüp Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Acıpayam Belediyesi ABELTAŞ Geçici İşçi Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çiçekpınar Belediyesi Memur Alım İlanı-İlan İptal Edildi
Sivas Gürün Belediyesi 9 İşçi Alacak
Kırklareli Beya Personel Aş. Geçici 15 İşçi Alacak
Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam