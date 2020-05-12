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Bakan Selçuk: 55 bin 196 engelli memur istihdam edildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Engelliler Haftası dolayısıyla yaptığı paylaşımda, birçok alanda engelli vatandaşlara sağlanan desteklere ilişkin bilgi verdi. Buna göre, 2020 yılı itibarıyla istihdam edilen engelli işçilerin sayısı 117 bin 734, memurların sayısı ise 55 bin 196 oldu
 12 Mayıs 2020 16:49
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Bakan Selçuk: 55 bin 196 engelli memur istihdam edildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, istihdam edilen engelli işçi sayısının 117 bin 734, memur sayısının ise 55 bin 196 olduğunu, evde bakım yardımından yararlanan engelli sayısının 526 bin 754'e ulaştığını, özel eğitim sınıflarında 49 bin 304, özel eğitim okullarında da 53 bin 814 engelli öğrenciye eğitim verildiğini bildirdi.

Engelliler Haftası dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, engelli vatandaşlara sağlanan desteklere ilişkin bilgi veren Bakan Selçuk, evde ve kuruluşta bakım hizmetlerinden erişebilirlik çalışmalarına, istihdamdan eğitime uzanan güncel destekleri açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020'nin "Erişebilirlik Yılı" olarak ilan edildiğini anımsatan Selçuk, engelli birey odaklı hizmetleri geliştirip yaygınlaştırarak, engellilere yönelik her türlü desteği ve ihtiyaca uygun bakım hizmetlerini sunduklarını aktardı.

Engellilerin eğitim hizmetlerinin kalitesini artırmayı ana hedefleri olarak belirlediklerini vurgulayan Selçuk, 209 üniversitede Engelli Öğrenci Koordinasyon Merkezleri ile hizmet verdiklerini kaydetti.

- 526 bin 754 engelli vatandaşa evde bakım yardımı

Bakan Selçuk, paylaşımında, engelliler için sağlanan desteklere ilişkin tablolara da yer verdi.

Buna göre, engelli bakım merkezlerinin sayısı 2002'ye kıyasla 18 kat artışla, 2020 yılı itibarıyla 378'e ulaştı. 2002'de 1843 olan kuruluş bakımından faydalanan engelli vatandaşların sayısı da 2020'de 15 kat artışla 27 bin 750 oldu.

2007'de 30 bin 638 engelli evde bakım yardımlarından yararlanırken, bu sayı 2020 yılı itibarıyla 17 kat artışla 526 bin 754'e yükseldi. Bakanlık, evde bakım yardımları kapsamında engelli vatandaşlar için aylık 1402 lira ödeme yapıyor.

Erişebilirlik çalışmaları kapsamında 2013'ten bugüne 39 bin 398 denetim yapan Bakanlık, 966 kuruluşa gereken standartları sağladığı için erişebilirlik belgesi düzenledi.

- Kamuda 55 bin 196 engelli memur istihdam edildi

Ayrıca istihdam edilen engelli işçilerin sayısı 2020 yılında 117 bin 734, memurların sayısı ise 55 bin 196 oldu.

Bakanlık, engelli ve engelli yakınlarına sağlanan ücretsiz seyahat desteği kapsamında 854,6 milyon lira ödeme yaptı.

Ayrıca devlet okullarında kaynaştırma eğitimi gören engelli öğrencilerin sayısında 2002'ye kıyasla 10 kat artış sağlandı. Bu çerçevede 2020 yılı itibarıyla 295 bin 697 öğrenci kaynaştırma eğitimi alıyor.

Devlet okullarında özel eğitim sınıflarında 49 bin 304, özel eğitim okullarında 53 bin 814 engelli öğrenciye eğitim verilirken, ücretsiz taşıma hizmetinden faydalanan engelli öğrencilerin sayısı da 2020 itibarıyla 106 bin 379 oldu.
Anadolu Ajansı
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