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TMO: Devlet kurumuyuz, kar payı ödemesi yapamayız

Toprak Mahsulleri Ofisince (TMO): Kamu iktisadi teşekküllerinin kanun gereği, kar payı ödeme veya zarar ettiğinde zararı üreticiden tahsil etmeleri söz konusu değildir.TMO, bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki süreçte de iç ve dış piyasaları yakından takip edecek, çiftçimiz ve ülke ekonomimiz yararına her türlü önlemi alacaktır
 12 Mayıs 2020 16:55
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TMO: Devlet kurumuyuz, kar payı ödemesi yapamayız

Toprak Mahsulleri Ofisince (TMO), fındık alım fiyatlarının çok sayıda faktör dikkate alınarak belirlendiği belirtilerek, "Açıkladığımız fiyatlar, piyasa fiyatlarının belirli bir düzeyin altına düşmesini önlemek için belirlenmiş referans fiyatlardır." ifadesi kullanıldı.

TMO tarafından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada, Ofisin fındık politikasına dair "vatana ihanet", "emek hırsızlığı" gibi ithamlarla 24 liraya fındık satmasının eleştirildiği ve üreticiye "kar payı dağıtması" yönünde söylemlerin yer aldığı kaydedildi.

Fındık alım fiyatlarının üretici maliyeti, ekonomik göstergeler, üretim miktarı, bir önceki yıl alım fiyatları, üretimin sürdürülmesini sağlayacak kar marjı gibi çok sayıda faktör dikkate alınarak belirlendiğine işaret edilen açıklamada, "Açıkladığımız fiyatlar, piyasa fiyatlarının belirli bir düzeyin altına düşmesini önlemek için belirlenmiş referans fiyatlardır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, geçen yıl, levant kalite için kilogramı 16,50 lira, Giresun kalite için kilogramı 17 lira alım fiyatı belirlendiği hatırlatılarak, piyasa fiyatlarının da kısa sürede belirlenen fiyatların üzerine çıktığı, Karadenizli üreticilerin en az 1,5 milyar lira ilave gelir elde etmesinin sağlandığı belirtildi.

- "TMO'nun açıkladığı fiyatlar üreticiye zarar vermiyor"

TMO'nun açıkladığı fiyatların üreticiye zarar verdiği iddiasının doğru olmadığı vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Satışlarımızın açılması için üreticinin elindeki ürünün bitmesi beklenmiş, fındık ihracatının kesintisiz sürmesi için mart ayında yurt içi satışlarımız başlamıştır. Satış fiyatları, TMO'nun alım, muhafaza ve finansal maliyetleri yanında ülke ekonomisine sağlayacağı katkı sebebiyle, iç ve dış piyasalardaki gelişmeler takip edilerek belirlenmektedir. Mart ayında 51, nisan ayında 135 olmak üzere, toplam 186 alıcıya 46 bin ton kabuklu fındık satışı yapılmıştır. Mayıs ayında ise yine iç ve dış piyasalar yakından takip edilerek, ülkemiz ekonomisine ve özellikle ülkemiz döviz gelirine katkı sağlamak amacıyla faaliyetlerinin aktif olması ve işletme kapasiteleri ile sınırlı olmak kaydıyla sanayici-ihracatçılara 20 bin ton fındık satışı için kilogramı 24 lira fiyat tespit edilmiştir. Başvuru sırasında yüzde 25 peşin ödeme yapılması şartını yerine getiren 81 firmadan talep gelmiş olup tahsis süreci devam etmektedir."

- "TMO iktisadi devlet teşekkülüdür"

TMO'nun, kooperatif, birlik veya üretici örgütü değil kendine ait sermayesiyle alım, satış, ithalat ve ihracat faaliyetleri yürüterek üretici ve tüketici arasında denge sağlayan, piyasaları düzenleyen İktisadi Devlet Teşekkülü (İDT) olduğu belirtilen açıklamada, "Kamu iktisadi teşekküllerinin kanun gereği, kar payı ödeme veya zarar ettiğinde zararı üreticiden tahsil etmeleri söz konusu değildir.TMO, bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki süreçte de iç ve dış piyasaları yakından takip edecek, çiftçimiz ve ülke ekonomimiz yararına her türlü önlemi alacaktır." ifadesi kullanıldı.
Anadolu Ajansı
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