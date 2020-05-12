Yolda koşarken hayatını kaybetti
|12 Mayıs 2020 16:59
|Yazdır
Malatya'da yolda koşarken fenalaşan yaşlı bir şahıs biranda yere yığıldı. Çevredekilerin yardımına koştuğu şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi'nde yaşanan olayda, Gönültaş Caddesi üzeri Morsalkım Sokak girişinde görgü tanıklarının ifadelerine göre yolda koşan bir şahıs yere düştü. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinde kimlik çıkmayan şahsın cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
60-65 yaşlarında olduğu tahmin edilen şahsın M.T. olduğu yapılan incelemelerin ardından tespit edilirken, olayla ilgili başlatılan inceleme ise sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Virüs çıkan berber'in temas ettiği kişilerin testleri negatif çıktı
12 Mayıs 2020 18:39
|Salgını fırsat bildiler: Sit alanına kaçak villa
12 Mayıs 2020 18:05
|PTT'ye dönüştürülen okul önünde kuralları hiçe sayan kuyruk
12 Mayıs 2020 17:41
|Düzce'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 9'a yükseldi
12 Mayıs 2020 17:14
|Sosyal medyada tepki çeken görüntüler, Emniyeti harekete geçirdi
12 Mayıs 2020 17:03
|Taziyeye katılan bir kişide virüs çıktı, bütün köye test yapıldı
12 Mayıs 2020 16:43
|Guinness Rekorlar Kitabı'na giren fidanlar büyüyor
12 Mayıs 2020 16:16
|Yılmaz Özdil'in villası siteyi karıştırdı
12 Mayıs 2020 16:04
|Virüsü yenen Vali: Havalar ısındı 'mikrop bize bulaşmaz' demeyelim
12 Mayıs 2020 15:56
|Karantinaya alınan Gölbaşı'nda vaka sayısı artıyor
12 Mayıs 2020 15:00