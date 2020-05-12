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Sosyal medyada tepki çeken görüntüler, Emniyeti harekete geçirdi

Antalya'da maske ve sosyal mesafe kurallarını göz ardı eden bir grup genç, 'uzun eşek' olarak bilinen oyunu oynadı. Gençlerin görüntüleri, sosyal medyada tepki çekti.
 12 Mayıs 2020 17:03
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Sosyal medyada tepki çeken görüntüler, Emniyeti harekete geçirdi

Antalya'nın Kepez ilçesinde dün gece saatlerinde sokakta toplanan 10'dan fazla genç, halk arasında 'uzun eşek' diye bilinen oyunu oynadı. Maske takmadıkları gözlenen, sosyal mesafeyi hiçe sayan gençler, birbirlerine sarıldı. Gençlerin üzerlerine de sırayla diğer gençler atladı. O anları başka bir genç cep telefonuyla çekerek sosyal medyada paylaştı. Gençlerin bu görüntüleri, sosyal medyada tepki çekti.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından emniyet güçleri, gençlerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
DHA
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