Düzce'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 9'a yükseldi
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Düzce'de hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi.
|12 Mayıs 2020 17:14
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Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Düzce'de hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi.
Akçakoca ilçesinde ikamet eden Huriye Kar ile Konuralp bölgesinde ikamet eden Cavit Terzi, tedavi gördükleri Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti. 65 yaşındaki Huriye Kar'ın cenazesinin Akçakoca'ya bağlı Kirazlı köyünde defnedilmesi beklenirken, 69 yaşındaki Cavit Terzi'nin Konuralp Merkez Mahallesi'nde defnedildiği öğrenildi.
Düzce'de korona virüsten 2 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı 9'a yükseldi.
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