1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

PTT'ye dönüştürülen okul önünde kuralları hiçe sayan kuyruk

Şanlıurfa'da, sosyal mesafe kuralına uyulması için PTT şubesine dönüştürülen Gazi Ortaokulu binası önünde sıraya giden vatandaşlar, yoğunluğa neden olarak yine uzun kuyruk oluşturdu. Kuyruktaki birçok kişinin sosyal mesafe kuralına da uymadığı görüldü.
 12 Mayıs 2020 17:41
Yazdır
PTT'ye dönüştürülen okul önünde kuralları hiçe sayan kuyruk

Şanlıurfa'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ihtiyaç sahiplerine yapılan bin liralık nakdi yardım ve diğer işlemleri gerçekleştirmek için PTT şubesine dönüştürülen Gazi Ortaokulu'na gelenler, sosyal mesafe kuralına uymadan uzun kuyruk oluşturdu. Sosyal mesafe kurallarının sağlanmamasından dolayı Şanlıurfa Valiliği tarafından PTT şubeleri kapatılarak okullarda hizmet verilmeye başlanmıştı. Ancak, bugün yine okul önüne gelen yüzlerce kişi uzun kuyruk oluşturup, dip dibe sıranın kendilerine gelmesini bekledi. Sıcak havada kuyrukta bekleyen bazı kişilerin güneşten korunmak için karton kutuları başlarına koyduğu görülürken, polislerin sık sık yaptığı sosyal mesafe çağrısı ile kalabalıktakileri uyardı.

Saatlerce kuyrukta sıranın kendisine gelmesini beklediğini söyleyen Ayşe Kaya, "Kuyrukta sosyal mesafe falan yok. Daha hızlı işlem yapılabilmesi için ek yerlerin açılması lazım" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ölü atı traktöre bağlayıp, sürükledi
12 Mayıs 2020 18:47		 Virüs çıkan berber'in temas ettiği kişilerin testleri negatif çıktı
12 Mayıs 2020 18:39
Salgını fırsat bildiler: Sit alanına kaçak villa
12 Mayıs 2020 18:05		 Düzce'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 9'a yükseldi
12 Mayıs 2020 17:14
Sosyal medyada tepki çeken görüntüler, Emniyeti harekete geçirdi
12 Mayıs 2020 17:03		 Yolda koşarken hayatını kaybetti
12 Mayıs 2020 16:59
Taziyeye katılan bir kişide virüs çıktı, bütün köye test yapıldı
12 Mayıs 2020 16:43		 Guinness Rekorlar Kitabı'na giren fidanlar büyüyor
12 Mayıs 2020 16:16
Yılmaz Özdil'in villası siteyi karıştırdı
12 Mayıs 2020 16:04		 Virüsü yenen Vali: Havalar ısındı 'mikrop bize bulaşmaz' demeyelim
12 Mayıs 2020 15:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:39 - Virüs çıkan berber'in temas ettiği kişilerin testleri negatif çıktı18:33 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri18:28 - Borsa, günü yükselişle tamamladı18:21 - İş yerini kundaklamak isterken kendini yaktı18:13 - Çay üreticilerine verilecek iznin detayları belli oldu18:05 - Salgını fırsat bildiler: Sit alanına kaçak villa17:55 - Rekabet Kurumu'ndan 10 firmaya maske soruşturması17:47 - Fenerbahçe'de 1 personelde koronavirüs çıktı17:45 - Bir çok yerde bulunan 'Normalleşme takvimi' ne kadar doğru?17:41 - PTT'ye dönüştürülen okul önünde kuralları hiçe sayan kuyruk
17:34 - 5 ilde sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı17:24 - Ak Partili Çelik: Türkiye'nin darbe gündemi yok17:21 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?17:14 - Düzce'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 9'a yükseldi17:06 - Dövizde gün sonu fiyatları17:03 - Sosyal medyada tepki çeken görüntüler, Emniyeti harekete geçirdi16:59 - Yolda koşarken hayatını kaybetti16:57 - Acun Ilıcalı: Türkiye'ye ben değil, ekibimin bir kısmı dönüyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bu yıl tatile gitmeyi planlıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Emniyet müdür yardımcısı ve komiserin skandal partisinin görüntüleri
5 ilde sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı
Esnek çalışma ve idari izinler, 20 Mayıs'ta gözden geçirilecek
Alemci Emniyet Müdür Yardımcısı ve Komiser görevden alındı
18 ve 19 Mayıs'ta bakkal, manav, market ve kasaplar açık olacak
Asya'da ikinci dalga paniği yaşanıyor
Acun Ilıcalı: Türkiye'ye ben değil, ekibimin bir kısmı dönüyor
Kapsamdan çıkan 6 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak
Veliler indirim talep edince, okul yönetiminin kararı sert oldu
İhtiyaç Kredisinde Görülmemiş Oran: %0,79
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hamur işi 2
Kendini öven kişi 1
evde kahvaltı yapamamak 1
çok güzelsin ankara 4
kredi kartının en az ödeme tutarını ödemek 4
sevda noyan 1
16-19 mayıs arası 4 günlük sokağa çıkma yasağı 8
Peynir ekmek don köynek 2
1959 öncesi şampiyonlukların sayılmaması 6
karabük 5
SON İLANLAR
Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
Ürgüp Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Acıpayam Belediyesi ABELTAŞ Geçici İşçi Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Gürün Belediyesi 9 İşçi Alacak
Kırklareli Beya Personel Aş. Geçici 15 İşçi Alacak
Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam