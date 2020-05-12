PTT'ye dönüştürülen okul önünde kuralları hiçe sayan kuyruk
|12 Mayıs 2020 17:41
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Şanlıurfa'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ihtiyaç sahiplerine yapılan bin liralık nakdi yardım ve diğer işlemleri gerçekleştirmek için PTT şubesine dönüştürülen Gazi Ortaokulu'na gelenler, sosyal mesafe kuralına uymadan uzun kuyruk oluşturdu. Sosyal mesafe kurallarının sağlanmamasından dolayı Şanlıurfa Valiliği tarafından PTT şubeleri kapatılarak okullarda hizmet verilmeye başlanmıştı. Ancak, bugün yine okul önüne gelen yüzlerce kişi uzun kuyruk oluşturup, dip dibe sıranın kendilerine gelmesini bekledi. Sıcak havada kuyrukta bekleyen bazı kişilerin güneşten korunmak için karton kutuları başlarına koyduğu görülürken, polislerin sık sık yaptığı sosyal mesafe çağrısı ile kalabalıktakileri uyardı.
Saatlerce kuyrukta sıranın kendisine gelmesini beklediğini söyleyen Ayşe Kaya, "Kuyrukta sosyal mesafe falan yok. Daha hızlı işlem yapılabilmesi için ek yerlerin açılması lazım" dedi.
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