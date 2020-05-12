Ana sayfa » ... » Memurlar.Net
Bir çok yerde bulunan 'Normalleşme takvimi' ne kadar doğru?
İnternet sitelerinde yer alan "Normalleşme takvimine", kesinleşmiş bir takvim olarak bakılmamalıdır
|12 Mayıs 2020 17:45
|Yazdır
Bugün hem diğer internet sitelerinde hem de memurlar.net'te, Normalleşme takvimi yer almıştır. Ancak memurlar.net'te yer alan haberde de belirtildiği üzere, bu takvim kesinleşmiş bir takvim değildir.
Bu takvim Cumhurbaşkanlığına sunulan ve günün şartlarına göre güncellenebilecek bir takvimdir. Bu takvimde yer alan her belirlemeye yüzde 100 olacak şeklinde bakılmamalıdır.
Örneğin, takvimde 13 il için giriş çıkış yasağının 27 Mayıs'ta kaldırılacağı belirtilmiştir. Bu iller Kayseri, Aydın, Antalya, Muğla, Mersin, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Erzurum, Van, Diyarbakır, Ordu, Trabzon olarak gösterilmiştir. Ancak takvimde yer alan bu illerin bir kısmı için giriş çıkış yasağı geçen hafta bu hafta kaldırılmıştır.
5 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Rotasyona tabi olmamak için aylıksız izin almaya başladılar
12 Mayıs 2020 00:04
|Bir sözlü sınavda, tüm komisyon üyelerinin aynı notu vermesi normal mi?
11 Mayıs 2020 00:02
|Ankara 19. İdare Mahkemesinden, Bank Asya dosyasında önemli karar
10 Mayıs 2020 00:05
|Jandarma personeli de toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak
09 Mayıs 2020 16:39
|Ankara İdare Mahkemesi, FETÖ'yü değil mağduru sevindirmiştir
09 Mayıs 2020 15:40
|Vergi müfettişlerinden 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek
08 Mayıs 2020 19:40
|Cumhurbaşkanlığı kadro değişiklik sürecini takvime bağlamalı!
08 Mayıs 2020 15:50
|2 bin 900 gelir uzman yardımcısı sonuçları bekliyor
08 Mayıs 2020 10:06
|'Yeni resmi yazışma kılavuzu' hazırlandı, ama yönetmelik yayımlanmadı!
07 Mayıs 2020 14:07
|Torba kadro (68/B), süresi tutan her memura verilmeli mi?
06 Mayıs 2020 14:05