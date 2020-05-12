Bir çok yerde bulunan 'Normalleşme takvimi' ne kadar doğru?

Bugün hem diğer internet sitelerinde hem de memurlar.net'te, Normalleşme takvimi yer almıştır. Ancak memurlar.net'te yer alan haberde de belirtildiği üzere, bu takvim kesinleşmiş bir takvim değildir.

Bu takvim Cumhurbaşkanlığına sunulan ve günün şartlarına göre güncellenebilecek bir takvimdir. Bu takvimde yer alan her belirlemeye yüzde 100 olacak şeklinde bakılmamalıdır.

Örneğin, takvimde 13 il için giriş çıkış yasağının 27 Mayıs'ta kaldırılacağı belirtilmiştir. Bu iller Kayseri, Aydın, Antalya, Muğla, Mersin, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Erzurum, Van, Diyarbakır, Ordu, Trabzon olarak gösterilmiştir. Ancak takvimde yer alan bu illerin bir kısmı için giriş çıkış yasağı geçen hafta bu hafta kaldırılmıştır.

Normalleşme takvimini görmek için tıklayınız.