Rekabet Kurumu'ndan 10 firmaya maske soruşturması
|12 Mayıs 2020 17:55
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Rekabet Kurumu corona virüs salgını nedeniyle artan maske fiyatlarına ilişkin soruşturma başlattığını duyurdu.
Kurumdan yapılan açıklamada 10 şirketin incelemeye alındığı bildirildi.
Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
COVID-19 salgını sürecinde tıbbi, koruyucu ve kumaş maskelerin üretimi ve satışı ile iştigal eden teşebbüslerin fiyatlama davranışlarını inceleyen Rekabet Kurulu, dosya konusu ciddi artış oranlarının (ortalama %600-700 oranında artışlar) rekabetin bozulduğu piyasalardaki davranışlara işaret ettiğine karar vermiş ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun uyarınca soruşturma başlatmıştır.
Rekabet Kurulu, incelemelerinde tüm özel ve kamu kurumlarından bilgi ve belge toplayabilmekte ve teşebbüslerin başta fiyat olmak üzere rekabet parametrelerini tüketici aleyhine seviyelerde stabilize edip etmediğini titizlikle incelemektedir. Özellikle, içinde bulunduğumuz dönemde yani salgın koşullarında, piyasanın rekabetin bozulduğu noktada dengeye gelmemesi için çaba sarf eden Kurul, koruyucu maske gibi insan hayatı için kritik önemi haiz ürünlerde bu çabalarını daha da artırmıştır.
4054 sayılı Kanun çerçevesinde yapılan incelemelerde her bulgu ve olgu tek tek önem arz ettiği gibi bir bütün olarak da dikkate alınmaktadır. Soruşturma sonucunda ihlal tespiti halinde, fiyat rekabetinin mümkün olduğunca ençoklanmasına engel olan tüm aktörler, sebebiyet verdikleri piyasa aksaklıklarına son vermek durumundadır. Bu çerçevede, toplam 10 teşebbüs hakkında yürütülen işbu soruşturmanın geleneksel soruşturma süreçlerine kıyasla daha hızlı ilerlemesi beklenmektedir.
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