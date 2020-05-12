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Ölü atı traktöre bağlayıp, sürükledi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, bir kişi, ölü atı traktörün arkasına bağlayıp, sürükledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki çekti.
 12 Mayıs 2020 18:47
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Ölü atı traktöre bağlayıp, sürükledi

Reyhanlı ilçesinde, kimliği bilinmeyen bir kişi, ölü atı traktörün arkasına bağlayarak, sürükledi.

Vatandaşlar da cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntüler tepki topladı.

Traktör ara sokaklara girerek, gözden kayboldu.
DHA
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