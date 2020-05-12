Ölü atı traktöre bağlayıp, sürükledi
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, bir kişi, ölü atı traktörün arkasına bağlayıp, sürükledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki çekti.
|12 Mayıs 2020 18:47
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