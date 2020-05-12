Gaziantep'te koronavirüs vakaları artıyor

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Ali gür, ildeki vakaların arttığını belirtti.

Ali Gür'ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Değerli Gaziantepli Hemşehrilerimiz; ülkemiz koronavirüs salgını ile mücadelede çok iyi gidiyor ve vaka sayıları azalıyor.

Ancak Gaziantep'te son günlerde vaka sayıları artıyor.

Bir hekim ve yönetici olarak uyarmak zorundayım. Durum ciddi. Lütfen tedbir ve kurallara azami dikkat."