Gaziantep'te koronavirüs vakaları artıyor
Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Ali gür, ildeki vakaların arttığını belirtti.
|12 Mayıs 2020 18:47
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Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Ali gür, ildeki vakaların arttığını belirtti.
Ali Gür'ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
"Değerli Gaziantepli Hemşehrilerimiz; ülkemiz koronavirüs salgını ile mücadelede çok iyi gidiyor ve vaka sayıları azalıyor.
Ancak Gaziantep'te son günlerde vaka sayıları artıyor.
Bir hekim ve yönetici olarak uyarmak zorundayım. Durum ciddi. Lütfen tedbir ve kurallara azami dikkat."
Değerli Gaziantepli Hemşehrilerimiz; ülkemiz koronavirüs salgını ile mücadelede çok iyi gidiyor ve vaka sayıları azalıyor. Ancak Gaziantep'te son günlerde vaka sayıları artıyor. Bir hekim ve yönetici olarak uyarmak zorundayım. Durum ciddi. Lütfen tedbir ve kurallara azami dikkat.Prof Dr Ali GÜR (@profaligur) May 12, 2020
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