Seyir halindeyken bezle aracını sildi, ehliyetine el konuldu
|12 Mayıs 2020 18:53
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Zonguldak'ta bir kişinin seyir halindeki aracını bez ile sildiği görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca polis harekete geçti. İfadesi alınan genç; söz konusu videoları 6-7 yıl önce çektiğini söyledi. Ancak ehliyetine el konularak idari para cezası uygulandı.
Edinilen bilgiye göre 8 Mayıs günü gelen bir ihbarı değerlendiren Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiği tehlikeye sokan 67 AAC 605 plakalı aracın sürücüsü 25 yaşındaki Enes T.'ye ulaşarak Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Söz konusu videoda aracıyla seyir halindeyken yan şeritte seyreden araçtaki yolcu tarafından görüntülenen Enes T.'nin bez ile aracını sildiği görülüyor.
Kozlu Sahil yolunda çekildiği tespit edilen görüntüler üzerine ifadesi alınan Enes T., videonun 6-7 yıl öncesine ait olduğunu söyledi. Arkadaşlarının videonun bazı sahnelerini kurgulayarak sosyal medyada paylaştığını söyleyen Enes T., yapılanlardan pişman olduğunu söyledi.
Ehliyetine el konulduğu öğrenilen genç hakkında idari para cezası uygulandığı öğrenildi.
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